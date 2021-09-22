Помер зірка серіалу "Секс і місто" Віллі Гарсон. Йому було 57 років

37 хвилин(и) тому

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Віллі Гарсон, актор, який здобув популярність за ролі Стенфорда Блетча у серіалі "Секс і місто" та Моззі у "Білому комірці", помер у віці 57 років.

Про смерть батька повідомив його син. Про причини смерті не повідомляють.

У "Секс і місто" Віллі Гарсон грав близького друга і довірену особу героїні Сари Джессіки Паркер - Керрі Бредшоу. Останнім часом актор знімався у пріквелі до "Секс і місто" - серіалі "І просто так".

Гарсона також знають за роллю творчого шахрая Моззі у "Білому комірці".

Вільям Гарсон Пазамант народився у Нью Джерсі у 1964 році. Театральне мистецтво вивчав у Школі драми в Йєлі.

У 1980-х він грав епізодичні ролі у низці серіалів, зокрема, у "Родинних зв'язках" та "Закон у Лос-Анджелесі".

Від 1998 року він грав у всіх епізодах "Секс і місто", а також у фільмах з такою ж назвою.

Сінтія Ніксон, яка зіграла Міранду у серіалі, написала: "Ми всі любили його і обожнювали працювати з ним. Він був нескінченно смішним - як на екрані, так і в реальному житті".

"Він був джерелом світла, дружби та легендою шоу-бізнесу".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Сара Джессіка Паркер та Віллі Гарсон у "Секс і місто" у 2007 році

Виконавчий продюсер "Секс і місто" та "І просто так" Майкл Патрік Кінг сказав, що Віллі Гарсон працював на знімальному майданчику "навіть коли був хворий", але не надав деталей щодо того, що це була за хвороба.

"Його дух та відданість ремеслу проявлялися кожного дня, - заявив він. - А його обдарованості як актора та людини не вистачатиме багатьом".

Хоча Віллі Гарсона краще знають за ролями в серіалах, він також грав і у фільмах - "День бабака", "Дещо про Мері" та "Фівер Пітч".

Гарсон був також відомим прихильником усиновлення. У 2009 він усиновив Натена, свого сина, який і повідомив про смерть батька в Instagram.

"Я такий радий, що ти розділяв свої пригоди зі мною, і так багато зробив. Я пишаюся тобою. І завжди любитиму. Але, думаю, настав час для тебе вирушити у тільки твою пригоду".