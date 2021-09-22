Рада заборонила антисемітизм в Україні. За заперечення злочинів Голокосту каратимуть

39 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Верховна Рада ухвалила закон "Про запобігання та протидію антисемітизму в Україні".

Нові норми ініціювали кілька десятків депутатів з різних фракцій, а їх ухвалення вочевидь приурочили до чергової річниці трагедії у Бабиному Яру, де 29 вересня 1941-го почалися масові розстріли київських євреїв.

Що таке антисемітизм

"Антисемітизмом в Україні визнається певне ставлення до осіб єврейського походження, яке виражається в ненависті щодо них", - йдеться у законі.

Автори також перерахували прояви антисемітизму.

Зокрема це "заперечення у праві самоідентифікації осіб єврейського походження", заклики, приховування чи виправдання вбивства євреїв чи заподіяння їм шкоди "через радикально-ідеологічні переконання або екстремістські релігійні погляди".

Антисемітизмом є і неправдиві відомості, стереотипи та ненависницькі заяви про євреїв, а також заперечення Голокосту.

"Публічні висловлювання, пов'язані із засудженням осіб єврейського походження як колективно відповідальних за реальні чи уявні правопорушення, скоєні однією особою або групою осіб незалежно від етнічного походження чи віросповідання", - ще один прояв антисемітизму.

Також закон забороняє виготовляти та поширювати всі матеріали з антисемітськими висловами чи символами.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Закон має на меті захистити хасидських паломників в Україні

Нова норма вважає антисемітизмом "умисне пошкодження або зруйнування будівель, інших споруд, що належать особам єврейського походження, єврейським громадам та громадським єврейським організаціям, а також релігійних або культових споруд (будинків)".

Так само антисемітизмом вважатиметься пошкодження та осквернення місць поховань людей єврейського походження та пам'ятників, присвячених ним.

Норма про антисемітизм може стосуватися і дій щодо не євреїв: "прояви антисемітизму до осіб не єврейського походження, але котрі були ідентифіковані як особи єврейського походження".

"Антисемітизм, його прояви в Україні забороняються", - йдеться в законі.

Водночас він не передбачає жодного нового покарання в Кримінальному кодексі саме за антисемітизм.

У чинному кодексі і раніше передбачалися санкції за злочини "на ґрунті расової, національної, релігійної ворожнечі чи розбрату або на ґрунті статевої приналежності" - це вважається обставинами, які обтяжують покарання.

Разом з тим новий закон передбачає можливість відшкодування жертвам антисемітизму: "Особа має право на відшкодування матеріальної шкоди та моральної шкоди, завданих їй унаслідок антисемітизму, його проявів у порядку, визначеному законодавством України".

Як саме можуть виплачуватися ці відшкодування, автори закону не уточнюють.

Новий закон не передбачає додаткових витрат з державного чи місцевих бюджетів.

Навіщо новий закон

У пояснювальній записці ініціатори закону про антисемітизм констатують: "Україна є багатонаціональною та, в принципі, толерантною державою. Але, на жаль, є випадки вандалізму та hate speech, пов'язані з антисемітизмом".

"Відсутність в українському законодавстві чіткого визначення поняття "антисемітизм" не дозволяє належним чином класифікувати злочини, вчинені на його основі. На практиці це призводить до фактичної безкарності правопорушників", - додають вони.

Саме визначення антисемітизму узгоджене з Міжнародним альянсом пам'яті Голокосту (IHRA).

Автор фото, IRYNA.PUSTYNNIKOVA Підпис до фото, В Україні залишається багато старовинних синагого та сакральних місць для євреїв

Автори закону також згадують про те, що в Україні є багато місць паломництва для євреїв: Белз, Гадяч, Садгора, Меджибож і Умань.

"Проте відвідування України паломниками єврейського походження часто супроводжується юдофобською риторикою та спалахами антисемітизму", - нарікають депутати.

І підсумовують: "Злочини на ґрунті ненависті, нетерпимість і дискримінація стосовно будь-якої групи несуть загрозу всьому суспільству. Отже, взявши курс на дотримання демократичних принципів, Україна ще раз підтвердить, що боротьба з антисемітизмом є задачею та обов'язком як нашої держави, так і нашого суспільства".