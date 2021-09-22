Сергій Шефір. Що відомо про друга і помічника Зеленського, на якого скоїли замах

11 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

У середу на одного з найближчих довірених людей в оточенні президента Володимира Зеленського, його особистого друга Сергія Шефіра скоїли напад - машину розстріляли з автомата. У машину випустили цілий автоматний ріжок.

Шефіра називають "легкою мішенню" для такого замаху, адже він не мав охорони та часто сам керував машиною.

Водночас припускають, що саме через першого помічника Сергія Шефіра невідомі нападники намагалися "передати привіт" всій команді Зеленського.

Що ж відомо про Сергія Шефіра?

Від КВН до Офісу президента

Автор фото, Укрінформ Підпис до фото, 2016 рік, презентація телеканалу "Kvartal TV". Сергій Шефір традиційно - біля Володимира Зеленського

Сергію Шефіру 57 років.

Як і Володимир Зеленський - він уродженець Кривого Рогу, де в 1990-х вони разом зі старшим братом Борисом писали жарти для різних команд КВН. Включно з "95-м кварталом" майбутнього президента України.

Вважається, що саме Сергій та Борис Шефіри запросили Зеленського в команду КВН "Запоріжжя - Кривий Ріг - Транзит", яка пізніше виграла вищу російську лігу КВН.

Згодом Сергій Шефір став кінопродюсером та сценаристом.

Видання "theБабель" писало у 2019 році, що в Москві брати Шефіри жили в одній квартирі із Зеленським.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Сергія Шефіра часто можна побачити на офіційних заходах Володимира Зеленського

Після повернення в Україну вони разом заснували студію "Квартал 95", яка перетворилася на багатомільйонний бізнес.

Про близькість Шефірів до Зеленського говорить той факт, що саме на них новий президент переписав свою частку в "Кварталі".

Сергія Шефіра називали одним з можливих претендентів на посаду глави адміністрації президента, однак він сам говорив, що в цьому кріслі має сидіти "добре підкована юридично людина".

У підсумку Офіс президента очолив Андрій Богдан, якого потім замінив Андрій Єрмак, а Сергія Шефіра Володимир Зеленський через кілька днів після інавгурації зробив своїм першим помічником.

А Борис Шефір у політику не пішов й залишився займатися питаннями "Кварталу 95".

Хоча й відзначився скадальним інтерв'ю "Детектор Медіа", в якому назвав Володимира Путіна "розумною людиною", з якою можна домовитися, а також критично висловився щодо схвалення мовного закону та квот для української мови.

"Там, де потрібен"

Автор фото, УНІАН

"Я байдужий до посад і портфелів, але я не байдужий до Зеленського. Як я бачу своє завдання? Хочу, щоб він залишився людиною, ставши політиком. Мені здається, це найголовніше. Я буду там, де потрібен, і знаю, що він мене не підведе", - розповідав Сергій Шефір про свій статус у команді Зеленського ще до свого призначення на Банковій.

В Офісі президента він поміж іншого займався контактами з великим бізнесом в Україні та за кордоном (у квітні цього року він, наприклад, супроводжував Зеленського на зустрічі з головою ради директорів компанії ArcelorMittal Лакшмі Мітталом).

Автор фото, Офіс президета Підпис до фото, Сергій Шефір - праворуч від президента Володимира Зеленського. Нерідкого і самого Шефіра називають "правою рукою" глави держави

"Ми не любимо спонсорів. Ми любимо інвесторів, які вкладають гроші, а потім отримують дивіденди", - розповідав Сергій Шефір у 2019 році.

Але пізніше в розмові з LB.ua він пояснив, що говорив про інвесторів на кіновиробництві: "Перекладання цього сенсу на інші сфери не зовсім правильно. Там, так - ми не беремо гроші у інвестора, якщо не зможемо повернути з прибутком".

Водночас запевнив, що їхня команда не брала гроші в Ріната Ахметова чи інших великих бізнесменів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Шефір - особистий друг Володимира Зеленського

Також Сергій Шефір зізнався, що не підтримує "переслідування артистів", зокрема російських: "Пореченков або Охлобистін - так, воно і зрозуміло, точно потрібно переслідувати. Але коли нападають на нормальних людей…"

Він також додав, що команді Зеленського немає чого соромитися серіалу "Свати": "Взагалі, "Свати" - гідний продукт. У нас немає причин його соромитися. Знаєте, чому серіал був такий популярний? Всі сюжети з життя. Все це відбувалося в наших сім'ях…".

Версії

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, У команді Зеленського заперечують "охолодження стосунків" між Шефіром з одного боку та Зеленськи і Єрмаком з іншого

Після 2019 року Сергій Шефір скоротив свою медіактивність і відмовлявся від інтрв'ю.

При цьому він регулярно супроводжував президента Зеленського у різних поїздках та заходах.

Але в останні місяці у медіа почала з'являтися інформація, ніби Сергій Шефір віддалився від президента - аж до можливої відставки з посади першого помічника.

Керівник пропрезидентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у середу після замаху це заперечив: "Це чутки, я спростовую цю інформацію".

Арахамія також припустив, що напад був не стільки на Шефіра, скільки на команду Зеленського: "Сам Шефір не був би ціллю, враховуючи, що він дуже дипломатична людина, і я не знаю не те, що про конфлікти, за які будуть стріляти, а про те, щоб голос на нього підвищив. Тому я вважаю, що це посилання до президента".

Зараз Сергій Шефір "у безпечному місці".