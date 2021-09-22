Китайський гігант нерухомості Evergrande повідомив, що уникне дефолту. Криза минула?

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Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Evergrande зараз будує домашню арену для своєї футбольної команди Guangzhou Evergrande

Один з найбільших забудовників Китаю Evergrande заявив про виплати інвесторам купонів за внутрішніми облігаціями.

Це принесло деяке полегшення інвесторам, стурбованим борговою кризою компанії.

Evergrande - другий за величиною забудовник Китаю - опинився на межі дефолту. Компанія заборгувала більш ніж 300 млрд доларів.

Китайська компанія Hengda Real Estate Group, основна юрособа Evergrande, повідомила на Шеньчженській фондовій біржі, що їй вдасться 23 вересня виплатити купони за облігаціями з терміном погашення у вересні 2025 року.

Evergrande виплатить китайським інвесторам 35,9 млн доларів.

Компанія, однак, не надала інформації про виплати за доларовими бондами: за ними Evergrande має виплатити інвесторам 83,5 млн доларів.

Evergrande тісно пов'язана з економікою Китаю - від роздрібних інвесторів до компаній, що забезпечують інфраструктуру.

Деякі аналітики попереджали, що крах такого великого забудовника з величезною заборгованістю може мати серйозний вплив на економіку Китаю, який потенційно може поширитись на світову фінансову систему.

Через боргові проблеми Evergrande в понеділок, 20 вересня, торги майже на всіх світових фондових біржах завершилися значним падінням.

Індекс Шеньчженської фондової біржі впав в середу на 0,7%.

Своєю чергою, біржі Гонконгу не працюють з нагоди національного свята - Фестивалю середини осені.