Ліки від ковіду з крові лами успішно проходять тестування

Вікторія Гілл

Кореспондентка з питань науки, BBC News

29 хвилин(и) тому

Автор фото, University of Reading Підпис до фото, Лами та альпаки мають антитіла, які вчені "відтворили" в лабораторії

Ліки від коронавірусу, виготовлені на основі крові лами на ім'я Фіфі, показали "значний потенціал" у клінічних випробуваннях.

Ліки зроблені з "нанотіл" - невеликих, простіших версій антитіл, які лами і верблюди виробляють природним шляхом у відповідь на інфекцію.

Після того, як терапію випробують на людях, речовину можна буде застосовувати у вигляді простого назального спрею - для лікування і навіть запобігання інфекції, кажуть вчені.

Професор Джеймс Нейсміт, який є директором та одним з провідних дослідників Інституту Розалінд Франклін в Оксфордширі, пояснив, що заражені коронавірусом гризуни, яких лікували новим назальним спреєм, повністю видужали протягом шести днів.

Поки що лікування випробовували лише на цих лабораторних тваринах, але Організація з охорони громадського здоров'я Англії заявила, що воно є одним з "найефективніших засобів для нейтралізації SARS-CoV-2", які вони будь-коли тестували.

Така ефективність у боротьбі з Covid пов'язана із силою, з якою нанотіла зв'язуються з вірусом.

Так само як і наші власні антитіла, вірусоспецифічні нанотіла зв'язуються з вірусами та бактеріями, які проникають у наше тіло. Це зв'язування по суті позначає вірус імунним "червоним прапорцем", що дозволяє решті імунної системи організму прицільно його знищувати.

Нанотіла, які виробили дослідники за допомогою імунної системи лами, зв'язуються з вірусом особливо міцно.

"Саме тут нам допомогла Фіфі, "франклінівська лама", - пояснив професор Нейсміт.

Фіфі вакцинували крихітним неінфекційним шматочком вірусного білка і таким чином стимулювали її імунну систему виробляти особливі молекули. Потім вчені ретельно відібрали та очистили найпотужніші нанотіла зі зразка крові Фіфі - ті, що найбільше відповідали вірусному білку, як ключ, який найкраще підходить до певного замка.

Потім команда змогла виростити велику кількість спеціально підібраних найпотужніших молекул.

"Імунна система настільки дивовижна, що вона працює краще, ніж можемо зробити ми - еволюцію важко перемогти", - сказав професор Нейсміт BBC News.

Професорка Шина Крюкшенк, імунологиня з Манчестерського університету, заявила, що нова розробка перспективна, але поки що перебуває на ранній стадії випробування.

"Ми маємо отримати більше даних про ефективність та безпеку, перш ніж перейти до випробувань на людях, - додала вона. - Водночас вона є дуже перспективною, і той факт, що вона є дешевою і простою у використанні, також є плюсом. Covid-19, на жаль, ще певний час буде з нами, тому буде потрібно більше ліків".

Професор Нейсміт та його співробітники, які опублікували своє дослідження у журналі Nature Communications, погоджуються з тим, що навіть за умови успіху вакцин проти Covid наявність ефективного лікування дуже важлива.

"Не весь світ вакцинується з однаковою швидкістю, - сказав він, - І залишається ризик появи нових варіантів, здатних обійти імунітет".