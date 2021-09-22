Зеленський про замах на свого помічника і друга Шефіра: відповідь буде сильною

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Президент Володимир Зеленського відреагував на замах на свого першого помічника Сергія Шефіра та пообіцяв "сильну відповідь".

"Хто за цим стоїть, скажу відверто, я не знаю. Поки що. Які це можуть бути внутрішні чи зовнішні сили", - відзначив у відео Володимир Зеленський.

"Але силами їх не вважаю, тому що передавати мені привіт пострілами з лісу в автомобіль мого друга - це слабкість", - додав він.

І пообіцяв: "А ось відповідь буде сильною".

Володимир Зеленський також запевнив, що замах на Шефіра не вплине на курс його команди: "Курс до змін, до детінізації економіки, до боротьби з криміналітетом, великими впливовими фінансовими групами.

Зараз Володимир Зеленський перебуває у Нью-Йорку, де у нього запланований виступ на Генасамблеї ООН.

У Росії вже заперечили "російський слід" у замаху.

"На жаль, в наш час в Україні, що б не сталося ніхто з діючих політиків, на наш жаль, не в змозі виключити російського сліду. Звичайно, це не має нічого спільного з реальним станом справ", - прокоментував ситуацію речник Кремля Дмитро Пєсков.

"Льожка"

Автор фото, Антон Геращенко Підпис до фото, Машина Шпефіра не була броньована, а сам він був без охорони

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на брифінгу розкрив більше деталей про замах.

"Попередньо вам скажу, що це була "льожка". Тобто людина, яка стріляла, лежачи це робила", - розповів він.

За його словами, всього було 12 пострілів, а машина Сергія Шефіра не була броньованою.

Михайло Подоляк також вважає, що напад мав на меті залякати команду Зеленського.

Сергій Шефір внаслідок замаху не постраждав, але важко поранений його водій.