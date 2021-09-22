Школи не закриють через невакцинованих вчителів. Для кого працюватимуть

11 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Якщо в закладі освіти вакциновані менш ніж 80% вчителів, навчання проводитиметься тільки дистанційно.

Водночас винятком з правила про 80% вакцинованих вчителів буде молодша школа (1-4 класи) та дитсадки, які попри все продовжать працювати з дотриманням протиепідемічних норм, сказав міністр освіти Сергій Шкарлет.

За його словами, відповідні зміни внесли до постанови уряду №1236 від 9 грудня 2020 року.

23 вересня Україна переходить у "жовтий" рівень епідемічної небезпеки. При ньому відвідування закладів освіти дітям дозволять за умови вакцинації хоча б першою дозою у не менш ніж 80% вчителів.

"Умова щодо наявності 80% вакцинованого персоналу НЕ поширюватиметься на заклади дошкільної освіти, спеціальні заклади загальної середньої освіти, 1-4 класи закладів ЗСО. Вони продовжуватимуть працювати в очному форматі з дотриманням протиепідемічних норм", - сказав міністр.

Такий виняток діятиме під час "жовтого" та "червоного" рівнів епіднебезпеки.

Міністр наголосив, що обмежувальні заходи - це кроки для стримування темпів поширення вірусу та мінімізації ризиків захворюваності серед населення. Він закликав свідомо поставитися до необхідності вакцинації.

Онлайну не мало бути?

Раніше у постанові уряду йшлося про те, що дозволять працювати школам і садкам, де 80% працівників вакциновані хоча б однією дозою, а також ті, хто перехворів коронавірусом.

Зараховуватимуть і працівників з негативним ПЛР-тестом, але строк його дії складатиме усього три доби.

Термін "придатності" COVID-сертифікату у разі однієї дози щеплення - 120 днів, двох доз - 365 днів. Строк дії сертифіката про одужання від COVID-19 становитиме 180 днів.

Автор фото, УНІАН

У деяких областях заявили, що дистанційного навчання не буде, якщо відсоток вакцинації працівників буде нижчим 80%.

Так керівник Київщини Василь Володін запевняв, що працюватимуть тільки ті школи, де вакциновано 80% працівників. "Онлайну більше не буде", - наголошував він 15 вересня.

"Ті заклади, де провакцинуються менш як 80% вчителів, не будуть працювати. Вони йдуть на карантин. Ми не ведемо мову про дистанційне навчання", — запевняла очільниця Івано-франківської облдержадміністрації.

Також на сайтах деяких обладміністрацій опублікували списки освітніх закладів, які мають менше 80% вакцинованих працівників.

Скільки вчителів вакциновані

Міністерство охорони здоров'я надало ВВС News Україна свіжу статистику вакцинованих освітян.

Станом на 19 вересня із 1 млн 370 тисяч працівників освіти (викладачів вишів, вчителів шкіл, профтехучилищ, вихователів садків, а також технічного персоналу) однією дозою вакцинувалося майже половина - 48%. Повністю ж вакцинувались двома дозами всього 37%.

12 вересня, за день до ухвалення урядової постанови з попередженням про закриття шкіл, МОЗ повідомляв про 47% вакцинованих однією дозою освітян і 36% двома.

За тиждень динаміка була усього один відсоток.

Найвищий рівень вакцинації - більше ніж 60% принаймні однією дозою - у Київській, Луганській, Полтавській та Сумській областях.

Найнижчий - менше ніж 40% одною дозою - в Одеській, Рівненській, Запорізькій, Івано-Франківській, Закарпатській областях та у Києві. На Одещині двома дозами були вакциновані 21%, у Києві - 33% освітян.

Що таке жовта зона?

У жовтій зоні діють такі загальні карантинні обмеження:

Масові заходи мають відбуватись, якщо на одну людину є щонайменше 4 кв. метри площі;

Ресторани - не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

Кінотеатри - мають працювати із заповненістю залів (усіх залів певного кінотеатру разом) менше за дві третини місць, або ж не більше 50% місць у кожному окремому залі цього кінотеатру;

Спортзали - можуть працювати лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

У жовтій зоні слід обов'язково носити маски у приміщеннях, дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 м.

Уряд дозволив ряд послаблень для людей, які отримали одну чи дві дози щеплення від коронавірусу.

Тобто, якщо людина має хоча б одне щеплення, дійсний (72 год) результат ПЛР-тест чи експрес-тестування. вона без обмежень може відвідувати кафе, ресторани, кінотеатри та спортзали.

Ставлення до вакцинації

Ситуація із вакцинацією працівників закладів освіти не надто відрізняється від загальної ситуації по Україні.

Згідно із проведеними у серпні дослідженнями, понад 56% українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

Соціологічні опитування провів фонд "Демократичні ініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології.

Лише 23,4% опитаних вважають вакцинацію ефективним засобом захисту від коронавірусу, кажуть соціологи.

Більшість противників вакцинації вважають вакцини недостатньо перевіреними і остерігаються наслідків та побічних ефектів від щеплення.