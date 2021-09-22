Влада Литви закликала викинути китайські смартфони

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Фахівці з кібербезпеки виявили, що Xiaomi 10T Pro дає можливості цензурування

Споживачі мають викинути свої китайські смартфони і не купувати нових, попередили у міністерстві оборони Литви.

Центр з кібербезпеки міністерства оборони протестував смартфони китайських виробників, які мають працювати на 5G, і помітив низку ризиків.

Зокрема, дослідники помітили, що одна із моделей Xiaomi має вбудовані інструменти для цензури, а інша модель Huawei є дуже чутливою до кібератак, хоча у Huawei заперечували, що до даних користувачів можна отримати доступ.

"Ми рекомендуємо не купувати нові смартфони китайського виробництва і позбутися тих, що ви вже купили якнайшвидше", - заявив заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукевичус.

Цензура у смартфоні

Автори звіту твердять, що у флагманській моделі Xiaomi Mi 10T 5G виявили програмне забезпечення, яке дозволяє цензурувати зміст текстів у смартфоні, зокрема, коли користувач вживає слова "Вільний Тибет", "Хай живе незалежність Тайваню" або навіть "демократичний рух".

Загалом дослідники виявили близько 450 слів, які може цензурувати Xiaomi через додатки або навіть вбудований інтернет-браузер.

У моделях, що продаються в Європі, ця опція вимкнена, але, як запевняють експерти литовського Центру кібербезпеки, її можна повернути у віддаленому режимі у будь-який момент.

Звіт литовських фахівців також вказує на те, що смартфони Xiaomi надсилають зашифровані дані на сервер у Сингапурі.

У Xiaomi поки що не відповіли на запит ВВС про коментар.

Смартфони цього виробника здобули широку популярність через доступні ціни, а прибутки компанії цього року вже зросли на 64% проти минулого року.

Huawei P40

Автор фото, AFP

У звіті також наголошується і на безпекових вадах смартфону Huawei P40 5G, який, як твердять литовські експерти, є особливо вразливим до кібератак.

"Офіційний магазин додатків Huawei, AppGallery, скеровує користувачів на електронні магазини третіх компаній, а антивірусні програми сприймають ці додатки як шкідливі програмні "вкиди", - йдеться у спільному звіті міністерства оборони та Центру кібербезпеки Литви.

Водночас речник Huawei повідомив ВВС, що дотримується законів та регуляцій країн, у яких працює і продає продукцію, а кібербезпека та збереження особистих даних є пріоритетом компанії.

"Ці дані ніколи не обробляються поза обладнанням Huawei", - заявив речник компанії.

“AppGallery збирає та обробляє лише дані, необхідні для пошуку та завантаження додатків третіх сторін. Так само, як і будь-які інші магазини додатків", - кажуть у Huawei.

Там також запевняють, що проводять свої перевірки безпеки додатків, аби користувачі отримували лише безпечні.

Зокрема, перевірили моделі, що підтримують 5G, проте вад із безпекою там не виявили.

Звіт про кібербезпеку та смартфони з'явився на тлі загострення суперечки між Литвою та Китаєм.

Минулого місяця Китай вимагав від Литви відкликати свого посла у Пекіні, і так само заявляв про плани відкликати свого посла із Вільнюса.

Загострення почалося з того, що Тайвань оголосив, що відкриває у Литві свою місію з назвою представництво Тайваню.

Інші представництва у Європі та США використовують для означення місії назву столиці - Тайбей, аби уникнути асоціацій із самим островом, який Китай називає своєю територією.