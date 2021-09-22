У Росії нова авіакатастрофа - зник з радарів Ан-26 з шістьма людьми
Російський транспортний літак Ан-26 зник з радарів в районі заповідника Хехцир під Хабаровськом, на його борту перебував льотний склад з шести людей, повідомили в МНС Росії..
"За 38 км від аеропорту міста Хабаровська, приблизно в районі заповідника Хехцир з радарів зник літак Ан-26", - сказали представники російського відомства.
Літак проводив технічний політ.
У пресслужбі МНС повідомили, що для пошуку повітряного судна залучили вертоліт Росавіації та рятувальників
"В готовність приведено вертоліт Мі-8 Хабаровського авіаційно-рятувального центру МНС Росії з рятувальниками на борту. Пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами", - поскаржилися в МНС.
Саме погані погодні умови розглядаються як основна причина ситуації, розповіло агенції "РИА Новости" джерело в екстрених службах Росії.
Слідчий комітет Росії вже порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.
У липні цього року інший російський літак Ан-26 розбився на Камчатці. На його борту перебувало 28 осіб, всі вони загинули.
Російський парк транспортної авіації у складі АН-26 радянського виробництва швидко старіє.
РФ намагається замінити їх своєю розробкою, але новітній проєкт Ил-112 розбився біля Москви.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски