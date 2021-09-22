У Росії нова авіакатастрофа - зник з радарів Ан-26 з шістьма людьми

20 хвилин(и) тому

Автор фото, YURI SMITYUK/Getty images Підпис до фото, Повітряне судно, за попередніми даними, належить ЗАТ "Льотні перевірки і системи" (архівне фото)

Російський транспортний літак Ан-26 зник з радарів в районі заповідника Хехцир під Хабаровськом, на його борту перебував льотний склад з шести людей, повідомили в МНС Росії..

"За 38 км від аеропорту міста Хабаровська, приблизно в районі заповідника Хехцир з радарів зник літак Ан-26", - сказали представники російського відомства.

Літак проводив технічний політ.

У пресслужбі МНС повідомили, що для пошуку повітряного судна залучили вертоліт Росавіації та рятувальників

"В готовність приведено вертоліт Мі-8 Хабаровського авіаційно-рятувального центру МНС Росії з рятувальниками на борту. Пошуки ускладнені темним часом доби і несприятливими метеоумовами", - поскаржилися в МНС.

Саме погані погодні умови розглядаються як основна причина ситуації, розповіло агенції "РИА Новости" джерело в екстрених службах Росії.

Слідчий комітет Росії вже порушив справу за статтею про порушення правил безпеки руху.

У липні цього року інший російський літак Ан-26 розбився на Камчатці. На його борту перебувало 28 осіб, всі вони загинули.

Російський парк транспортної авіації у складі АН-26 радянського виробництва швидко старіє.

РФ намагається замінити їх своєю розробкою, але новітній проєкт Ил-112 розбився біля Москви.