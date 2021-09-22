Сергій Шефір розповів подробиці замаху. "Хотіли не налякати, а вбити"

1 година тому

Автор фото, МВС Підпис до фото, Сергій Шефір (ліворуч) вперше з'явився на публіці після замаху. Він каже, що готував концерт "Кварталу 95" й ніяких проєктів, через які міг статися замах, зараз він не веде

МВС розповіли про деталі замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. На брифінг прийшов і сам об'єкт замаху.

Силовики наполягають, що головна мета нападників було вбивство Шефіра і все могло б закінчитися його смертю, якби машина зупинилась в зоні обстрілу.

Що каже Шефір

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Сергій Шефір вважає, що він став випадковою жертвою нападу як друг президента

Деталі поїздки розповів під час брифінгу в МВС і сам Сергій Шефір.

"Їхали, раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець - поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно", - пригадав помічник президента.

Він відзначив, що не розуміє причин замаху.

"Все, що можу сказати про свою думку - замах вчинили з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що президент Володимир Олександрович - дуже вольова людина, стрижнева, його не залякаєш", - наголосив Сергій Шефір.

Він також назвав "ідіотськими" версії про конфлікти у команді Зеленського: "Ніяких конфліктів у команді немає. Все, що було сказане про це - це все фейки".

Сергій Шефір не пов'язує напад на себе зі своєю нинішньою роботою.

"Я генпродюсер студії "Квартал 95", у суботу-неділю буде зніматись концерт. Жодних справ, які б викликали якусь агресію, я не вів", - розповів помічник президента.

А в Офісі президента він, за його словами, веде комунікаційну роботу з інвесторами: "Працюю як професійний радник".

"Я бачу виразно одну ціль - це не я, я тут опосередковано як друг президента. Ціль - президент, його морально-психологічний стан, намагалися залякати", - повторив свою версію Шефір.

Версії поліції

Автор фото, МВС Підпис до фото, Голова Національної поліції Ігор Клименко озвучив три версії замаху на Сергія Шефіра, серед яких і напад за участі іноземних спецслужб

Голова Нацполіції Ігор Клименко озвучив три версії, які зараз розглядають слідчі:

державна діяльність потерпілого;

тиск на вище керівництво держави;

дестабілізація політичної ситуації у державі, в тому числі за участі спецслужб іноземних держав.

За словами керівника поліції, зараз на місці нападу працюють слідчі, кінологи та нацгвардійці, які прочісують ліс, з якого стріляли нападники.

Також до справи залучене СБУ.

Стріляли, за попередніми даними, з автомата калібром 7,62 мм.

Скільки було нападників, невідомо.

Хотіли вбити

Автор фото, МВС Підпис до фото, Керівник МВС Денис Монастирський вважає, що водій Сергія Шефіра врятував їм життя, коли не зупинився після початку обстрілу

А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що головна ціль нападу - смерть Сергія Шефіра.

"Метою злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України", - вважає міністр.

Для цього нападники намагалися своїми пострілами зупинити автомобіль: "Якби він зупинився через 50 або 100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій проїхав і виїхав з зони обстрілу, було чинником, який врятував життя".

Авто не було броньоване - це службова машина "Кварталу 95".

Кваліфікація злочину - замах на життя двох і більше людей.

Денис Монастирський також розповів, що водія вже прооперували, його життю нічого не загрожує.