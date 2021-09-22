Сергій Шефір розповів подробиці замаху. "Хотіли не налякати, а вбити"
МВС розповіли про деталі замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергій Шефір. На брифінг прийшов і сам об'єкт замаху.
Силовики наполягають, що головна мета нападників було вбивство Шефіра і все могло б закінчитися його смертю, якби машина зупинилась в зоні обстрілу.
Що каже Шефір
Деталі поїздки розповів під час брифінгу в МВС і сам Сергій Шефір.
"Їхали, раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій молодець - поїхав далі. Зрозуміло, що ми прискорилися трохи. Було моторошно", - пригадав помічник президента.
Він відзначив, що не розуміє причин замаху.
"Все, що можу сказати про свою думку - замах вчинили з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що президент Володимир Олександрович - дуже вольова людина, стрижнева, його не залякаєш", - наголосив Сергій Шефір.
Він також назвав "ідіотськими" версії про конфлікти у команді Зеленського: "Ніяких конфліктів у команді немає. Все, що було сказане про це - це все фейки".
Сергій Шефір не пов'язує напад на себе зі своєю нинішньою роботою.
"Я генпродюсер студії "Квартал 95", у суботу-неділю буде зніматись концерт. Жодних справ, які б викликали якусь агресію, я не вів", - розповів помічник президента.
А в Офісі президента він, за його словами, веде комунікаційну роботу з інвесторами: "Працюю як професійний радник".
"Я бачу виразно одну ціль - це не я, я тут опосередковано як друг президента. Ціль - президент, його морально-психологічний стан, намагалися залякати", - повторив свою версію Шефір.
Версії поліції
Голова Нацполіції Ігор Клименко озвучив три версії, які зараз розглядають слідчі:
- державна діяльність потерпілого;
- тиск на вище керівництво держави;
- дестабілізація політичної ситуації у державі, в тому числі за участі спецслужб іноземних держав.
За словами керівника поліції, зараз на місці нападу працюють слідчі, кінологи та нацгвардійці, які прочісують ліс, з якого стріляли нападники.
Також до справи залучене СБУ.
Стріляли, за попередніми даними, з автомата калібром 7,62 мм.
Скільки було нападників, невідомо.
Хотіли вбити
А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський наголосив, що головна ціль нападу - смерть Сергія Шефіра.
"Метою злочину було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України", - вважає міністр.
Для цього нападники намагалися своїми пострілами зупинити автомобіль: "Якби він зупинився через 50 або 100 метрів, то наслідки були б однозначно трагічними. Те, що водій проїхав і виїхав з зони обстрілу, було чинником, який врятував життя".
Авто не було броньоване - це службова машина "Кварталу 95".
Кваліфікація злочину - замах на життя двох і більше людей.
Денис Монастирський також розповів, що водія вже прооперували, його життю нічого не загрожує.
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