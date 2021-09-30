Ляшко назвав професії, які будуть відстороняти від роботи без щеплення

20 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

МОЗ затвердив перелік професій, яким обов'язково треба мати щеплення від Covid-19. Про це заявив міністр Віктор Ляшко.

Наказ найближчим часом має зареєструвати міністерство юстиції, після чого воно почне діяти.

"В наказі чітко визначений перелік професій. Це всі освітяни, незалежно від закладів - дошкільні, школи, профтехучилища чи вузи. Також це працівники центральних органів виконавчої влади, міністерств і їхніх структурних підрозділів на місцях. І працівники місцевих державних адміністрацій - обласні, міські і районні", - заявив пан Ляшко.

За його словами, ці категорії допускатимуть до роботи у разі, якщо є щеплення.

"Або ти вакцинуєшся повним курсом і приходиш на роботу, або не вакцинуєшся і не приходиш на роботу", - додав міністр.

Автор фото, UNIAN

Він розповів, що невакциновані працівники будуть відсторонятись від роботи на період дії карантину без збереження плати, але збереженням місця роботи.

"Наказ МОЗ про це вже є і він пішов на погодження. Найближчим часом наказ піде в Мін'юст, його зареєструють і він почне діяти", - додав міністр.

Також влада вивчає наслідки цього кроку, щоб бути готовими до скарг тих, хто не хотітиме вакцинуватись.

Жорстке рішення

"Ми вважаємо за доцільне прийняти жорстке рішення для убезпечення освітнього процесу та функціонування органів державної влади, особливо в частині надання адміністративних послуг, де відбувається тісний контакт зі споживачами", - заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, перші пріоритетні групи тих, хто вакцинувались на перших етапах, вже досягнули показників понад 80% охоплення - це медики, військові ЗСУ, структури МВС.

А от освітяни та держслужбовці ще не досягли такого результату охоплення.

Станом на 29 вересня, одну дозу вакцини від Covid-19 отримали 72% працівників освіти, двома дозами вакциновані - 42%.

При цьому хоча б однією дозою вакциновано 86% працівників екстреної медичної допомоги, 91% складу ЗСУ та 85% сил МВС.

Чи законно примушувати вакцинуватися?

Віктор Ляшко заявив, що Європейський суд з прав людини у квітні 2021 року підтвердив положення національного законодавства, що обов'язкова вакцинація є законною і може бути необхідною, що це не суперечить "Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод".

У МОЗ кажуть, що мають право формувати перелік професій з обов'язковою вакцинацією. При цьому посилаються на статтю 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб".

Автор фото, unian

Як зазначили у пресслужбі, у цьому законі передбачено, що працівники окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких може призвести до зараження цих працівників та (або) поширення ними інфекційних хвороб, підлягають обов'язковим профілактичним щепленням проти відповідних інфекційних хвороб.

"Визначення такого переліку професій належить до повноважень МОЗ", - кажуть чиновники.

В Україні другий місяць підряд зростає захворювання на коронавірус. За день реєструють понад 10 тисяч нових хворих, а помирає вже майже по 200 людей. За весь час пандемії в Україні захворіло - 2,3 млн людей. Померли понад 56 тис.

Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону. У всіх регіонах запрацювали нові правила карантину. Обмеження не застосовуються для вакцинованих людей.

Школи у жовтій зоні можуть працювати, якщо 80% вчителів вакциновані хоча б однією дозою.

Зараз з 14 тисяч шкіл України на дистанційному навчанні через відсутність вакцинації вчителів перебувають 2 тисячі шкіл.