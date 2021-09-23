Україна перейшла у жовту зону. Що зміниться?

40 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Україна з 23 вересня перейшла у жовту зону. По всій країні почала діяти низка обмежень. Які вони?

Жовта зона - як це працює

У жовтій зоні діють такі карантинні правила:

масові заходи дозволені, якщо на одну людину є щонайменше 4 кв. метри площі;

у ресторанах дозволено не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

кінотеатри мають працювати, якщо заповнено менше, ніж дві третини місць, або ж не більше 50% місць у окремому залі;

спортивні зали можуть працювати з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

У жовтій зоні слід обов'язково носити маски у приміщеннях, дотримуватися фізичної дистанції у 1,5 м.

Жодних обмежень для транспорту немає.

Винятки для вакцинованих

При цьому уряд дозволив послаблення для людей, які отримали одну чи дві дози щеплення від коронавірусу.

Всі обмеження жовтої зони не працюють, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% організаторів концертів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв, спортзалів та басейнів мають хоча б одне щеплення.

Також обмеження не потрібні, якщо відвідувачі та працівники мають дійсний (72 год) результат ПЛР-тест чи експрес-тестування.

Тобто, якщо людина має хоча б одне щеплення, вона без обмежень може відвідувати кафе, ресторани, кінотеатри.

Автор фото, unian

У бізнесу фактично є вибір - надавати послуги тільки вакцинованим чи дотримуватися всіх обмежень.

Тобто у кафе, кінотеатри можуть пускати без обмежень, але тільки вакцинованих відвідувачів, або з оголошеними обмеженнями, але всіх.

Уряд каже, що рішення, як надавати послуги, залишається за власником.

Хто буде перевіряти?

Є кілька варіантів довести, що людина щеплена або не хвора на ковід: це ПЛР-тест, довідка про те, що людина перехворіла, електронний ковід-сертифікат у смартфоні або паперовий, який можна отримати у сімейного лікаря.

Проблема в тому, що ковід-сертифікати можна отримати лише після двох доз вакцин.

Автор фото, unian

А як довести, що маєш лише одну дозу і що мають без обмежень пускати у кафе, не ясно. У Мінцифри кажуть, що працюють над тим, щоб з'явилися окремі сертифікати про одну і про дві дози.

Поки не ясно, хто, коли і як перевірятиме у відвідувачів ці сертифікати.

А як щодо шкіл?

Школи будуть працювати, якщо хоча б 1 дозою вакциновано 80% освітян. Інакше - дітей відправляють на дистанційне навчання.

Але ці правила не поширюються на молодшу школу (1-4 класи) та дитсадки.

Міністерство охорони здоров'я надало ВВС News Україна свіжу статистику вакцинованих освітян.