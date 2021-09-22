Пішли по гриби та загубилися: на Франківщині знайшли тіла двох чоловіків

44 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Рятувальники знайшли тіла двох чоловіків, які шукали гриби та загубилися у лісі, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Івано-Франківської області.

Померлі заблукали у різний час і у різних лісових масивах. Одного шукали кілька днів, іншого - майже два місяці.

Так, 18 вересня до поліції звернулася місцева мешканка, яка повідомила, що в лісі між селами Цінева та Рівня загубився її батько, який пішов по гриби і не повернувся.

Рятувальники обстежили близько 165 га відкритої місцевості та 1000 га за допомогою квадрокоптеру. І лише 22 вересня тіло чоловіка знайшли у лісі Калуського району.

Тіло іншого грибника знайшов місцевий мешканець в урочищі Долини поблизу села Пациків. Він пішов по гриби ще 31 липня і не повернувся додому.

Тоді у пошуках брали участь п'ять гірських рятувальників, четверо поліцейських та місцеве населення. Але безрезультатно.

ДСНС не уточнює, від чого саме померли чоловіки.

У вівторок в Надвірнянському районі зниклого грибника вдалося знайти живим (на фото).

Рятувальники разом з місцевими мешканцями знайшли його в районі гори Яворова.

Автор фото, Головне управління ДСНС України в Івано-Франківськ Підпис до фото, Грибник, якого знайшли рятувальники

У ДСНС також нагадали правила поведінки у лісі:

Повідомте про те, куди ви збираєтеся;

Перед походом до лісу подивіться карту або хоча б намальований від руки план місцевості та запам'ятати орієнтири;

Одягніть зручний одяг та взуття. Краще з яскравими елементами;

Якщо ви йдете групою, встановіть між собою сигнали - свистом або голосом, щоб не загубити один одного у лісі;

Збирайте тільки ті гриби та ягоди, які ви добре знаєте. Щоб уникнути отруєння ними, ніколи не куштуйте сирих грибів та не збирайте гриби поблизу транспортних магістралей.