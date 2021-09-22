Володимир Зеленський назвав слабкістю замах на Сергія Шефіра

46 хвилин(и) тому

Володимир Зеленський анонсував "сильну відповідь" на замах на Сергія Шефіра.

Зараз президент України перебуває у Нью-Йорку, де має виступити на Генеральній Асамблеї ООН.

Серед версій замаху Нацполіція називає тиск на керівництво держави, дестабілізацію політичної ситуації та участь іноземних спецслужб.

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