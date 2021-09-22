Смерть блогерки Габбі Петіто: що відомо про її нареченого

44 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Поліція штату Флорида і ФБР відновили пошуки нареченого загиблої 22-річної Габріель Петіто Браяна Лондрі. Він все ще проходить у справі як ключовий свідок попри нові обставини загибелі дівчини, які з'ясувалися.

Габріель перестала виходити на зв'язок з рідними в кінці серпня під час автомобільної подорожі з нареченим у США.

У понеділок її тіло знайшли на території одного з національних парків штату Вайомінг, а наступного дня ФБР заявило про наявність ознак насильницької смерті.

За словами експертів-криміналістів, усе вказує на те, що дівчину вбили, проте остаточні висновки поки не оголосили.

Браян Лондрі повернувся до себе додому у Флориду 1 вересня на автомобілі Габріель і навідріз відмовився говорити з поліцією. Пізніше адвокат Лондрі заявив, що він сам порадив своєму клієнтові зберігати мовчання.

Хто такий Браян Лондрі?

Єдиний зараз зацікавлений у цій справі - Браян Лондрі - залишається зниклим безвісти.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Габбі Петіто

Вважалося, що з моменту повернення з подорожі без нареченої Браян Лондрі перебував в будинку батьків. Весь цей час поліція не могла висунути йому жодних звинувачень.

Сім'я повідомила про його зникнення минулих вихідних, сказавши, що він поїхав 14 вересня в похід і більше не повернувся.

Поліція та ФБР почали шукати Лондрі з собаками та безпілотниками у понеділок, після того, коли стало відомо, що тіло, яке знайшли, належить його нареченій Габріель Петіто.

Поки що пошуки у величезному за площею заповіднику Карлтон у Флориді не дають результатів.

На думку ФБР, він все ще пересувається пішки по найменш популярних маршрутах заповідника. Теоретично з 14 вересня (дата, яку назвали його батьки) він міг вийти за його межі, але з протилежного боку заповідник практично непрохідний, кажуть його працівники.

У понеділок агенти ФБР провели майже восьмигодинний обшук у будинку його батьків у Північному Порті, штат Флорида, куди пан Лондрі зі своєю дівчиною переїхав у 2019 році. Вони винесли звідти кілька коробок.

Автор фото, POLICE HANDOUT VIA REUTERS Підпис до фото, Це одна з фотографій Браяна Лондрі й Габбі Петіто, яку вони зробили у подорожі

Адвокат Браяна Лондрі Стів Бертоліно спочатку призначив пресконференцію на вівторок, але пізніше він скасував її після розмови з ФБР.

Його цитують місцеві ЗМІ, заявляючи, що не в "інтересах його клієнта", аби його пошуки тривали.

Після звістки про смерть Габбі Петіто, адвокат Бертоліно опублікував коротке повідомлення: "Нехай Габбі спочиває з миром".

Що сталося?

Тіло Габбі Петіто знайшли у далекому закутку національного заповідника Гранд-Тітон на заході штату Вайомінг. Тіло лежало в 300 метрах від того місця, де увечері 27 серпня пара, яка подорожувала у фургоні, записала чергове відео.

Петіто і Лондрі вели блог своєї подорожі. І в останньому ролику видно, що їх білий автодім "Форд-Транзит" припаркований в цій місцевості.

Це дає поліції підстави думати, що дівчина загинула або в той самий день, або наступного, якщо припустити, що пара залишилася там ночувати.

"ФБР і наші колеги з інших служб зроблять все можливе, щоби причетні до смерті Габріель Петіто були притягнуті до відповідальності за свої дії", - йдеться в останній заяві ФБР.

Хронологі подій

2 липня 2021 року - Габбі Петіто та Браян Лондрі залишають Нью-Йорк у білому фургоні і рушають на захід до Вайомінгу. Обидва публікують багато повідомлень в Instagram;

12 серпня - співробітники поліції штату Юта реагують на анонімне повідомлення про інцидент за участю Петіто та Лондрі. Жодних звинувачень не висувають;

19 серпня - Петіто публікує на YouTube відео "Beginning Our Van Life Journey", де розповідає про перший етап своєї подорожі з нареченим;

21 серпня - батько та мачуха Петіто розмовляють з нею у FaceTime. Вона перебуває у штаті Юта. Це остання розмова родини з Габбі Петіто;

25 серпня - Петіто востаннє публікує повідомлення в Instagram із підписом "Щасливого Гелловіну";

30 серпня - мати Петіто отримує останнє - текстове - повідомлення з телефону Габбі. Родина вважає, що Габбі перебуває у Національному парку Гранд-Тітон у Вайомінгу;

1 вересня - Браян Лондрі повертається додому у Норт-Порт;

11 вересня - родина заявляє про зникнення Петіто;

13 вересня - місцева влада та ФБР звертаються за допомогою у пошуках Петіто;

14 вересня - адвокат Лондрі заявляє, що Браян "залишатиметься в тіні" під час розслідування. Родина Петіто робить заяву, в якій просить Лондрі надати інформацію про те, де перебуває Габбі;

15 вересня - поліція Норт-Порта повідомляє, що Лондрі не хоче співпрацювати зі слідчими;

20 вересня - у Національному парку Вайомінгу знайшли тіло молодої жінки.