Замах на помічника Зеленського Шефіра, голод в Афганістані і чого хочуть німці після Меркель Теленовини ВВС 22.09.21.

9 хвилин(и) тому

У випуску 22 вересня:

Замах на друга і помічника Зеленського - хто такий Сергій Шефір, і що він робить в офісі президента.

Хто замість Меркель? Німеччина вже скоро матиме нового канцлера. І ці змінити позначаться далеко за межами країни.

Вулкан на Канарах - що відбувається в селищах, які може накрити розпечена лава.

Голод і економічний колапс - як живуть мешканці Афганістану через три місяці після того, як владу почав контролювати Талібан.

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