Що відомо про Крисіна, якому дали 8 років за злочин проти активіста Майдану

32 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, Юрій Крисін зараз відбуває покарання у колонії за інший злочин під час Євромайдану

Дарницький районний суд Києва засудив колишнього "тітушку" Юрія Крисіна до восьми років в'язниці у справі про викрадення та катування активіста Євромайдану Владислава Іваненка у січні 2014 року.

Про це повідомив ВВС News Україна адвокат Павло Дикань.

Про це також повідомляє прокурор Офісу Генерального прокурора Юлія Малашич.

Юрій Крисін зараз відбуває покарання у колонії за іншим злочином - за участь у жорстокому побитті журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року. Від завданих побоїв він помер.

Був на Мальдівах і координував "тітушок"

Павло Дикань розповів ВВС News Україна, що справа про викрадення і катування Владислава Іваненка складна, але суд вивчив усі деталі і встановив безпосередню причетність Юрія Крисіна до злочину.

"Він тоді перебував на Мальдівах, але віддавав вказівки "тітушкам". Саме вони виступили свідками у суді і розповіли, як саме ними керував обвинувачений", - сказав адвокат.

За його словами, кілька "тітушок" за цим же злочином вже відбули покарання.

Юрій Крисін брав участь у засіданнях суду через відеозв'язок із колонії, проте 23 вересня, під час оголошення вироку включення не було.

Пан Крисін свою вину під час судового слідства не визнавав.

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, В'ячеслав Веремій став жертвою "тітушок" у лютому 2014 року

Справа Веремія

У справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час подій на Майдані у лютому 2014 року Юрія Крисіна засудили ще 2017 року. Спочатку до чотирьох років позбавлення волі умовно за статтею "хуліганство".

У цій справі Крисін свою вину також не визнав.

Це спричинило протести близьких і рідних поранених і вбитих під час Євромайдану. Саме активісти виявили Юрія Крисіна у одній з клінік столиці у лютому 2018 році, куди він ліг на обстеження перед розглядом апеляції на вирок суду.

Вони вважали, що у такий спосіб він намагався уникнути більш жорсткого покарання.

Там його облили зеленкою, а від суду вимагали більш суворого покарання.

Після перегляду справи у судах вищої інстанції звинувачення перекваліфікували і строк збільшили до п'яти років ув'язнення.

В'ячеслава Веремія вбили так звані "тітушки" в центрі Києва. Це сталось під час Євромайдану вночі 19 лютого 2014 року.

На таксі, в якому їхав В'ячеслав, напали невідомі, витягли із авто і жорстоко побили, вистрелили із вогнепальної зброї, внаслідок поранення він помер.

У квітні 2014 року були оголошені результати розслідування МВС і ГПУ і був затриманий Юрій Крисін. Але згодом слідство встановило, що не він винен у смертельних пораненнях журналіста.

13 червня 2014 року правоохоронці назвали ім'я підозрюваного у вбивстві - Джалала Алієва на прізвисько "Діма Дагестанець".

Ще через пів року президент Петро Порошенко в ефірі 5 каналу повідомив, що вбивця Веремія затриманий. Начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджував, що вбивцею є саме Алієв.

Однак за неофіційною інформацією, "Діма Дагестанець", воюючи на боці бойовиків "ДНР", був убитий у липні 2015 року.