Що відомо про Крисіна, якому дали 8 років за злочин проти активіста Майдану
Дарницький районний суд Києва засудив колишнього "тітушку" Юрія Крисіна до восьми років в'язниці у справі про викрадення та катування активіста Євромайдану Владислава Іваненка у січні 2014 року.
Про це повідомив ВВС News Україна адвокат Павло Дикань.
Про це також повідомляє прокурор Офісу Генерального прокурора Юлія Малашич.
Юрій Крисін зараз відбуває покарання у колонії за іншим злочином - за участь у жорстокому побитті журналіста В'ячеслава Веремія у лютому 2014 року. Від завданих побоїв він помер.
Був на Мальдівах і координував "тітушок"
Павло Дикань розповів ВВС News Україна, що справа про викрадення і катування Владислава Іваненка складна, але суд вивчив усі деталі і встановив безпосередню причетність Юрія Крисіна до злочину.
"Він тоді перебував на Мальдівах, але віддавав вказівки "тітушкам". Саме вони виступили свідками у суді і розповіли, як саме ними керував обвинувачений", - сказав адвокат.
За його словами, кілька "тітушок" за цим же злочином вже відбули покарання.
Юрій Крисін брав участь у засіданнях суду через відеозв'язок із колонії, проте 23 вересня, під час оголошення вироку включення не було.
Пан Крисін свою вину під час судового слідства не визнавав.
Справа Веремія
У справі про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія під час подій на Майдані у лютому 2014 року Юрія Крисіна засудили ще 2017 року. Спочатку до чотирьох років позбавлення волі умовно за статтею "хуліганство".
У цій справі Крисін свою вину також не визнав.
Це спричинило протести близьких і рідних поранених і вбитих під час Євромайдану. Саме активісти виявили Юрія Крисіна у одній з клінік столиці у лютому 2018 році, куди він ліг на обстеження перед розглядом апеляції на вирок суду.
Вони вважали, що у такий спосіб він намагався уникнути більш жорсткого покарання.
Там його облили зеленкою, а від суду вимагали більш суворого покарання.
Після перегляду справи у судах вищої інстанції звинувачення перекваліфікували і строк збільшили до п'яти років ув'язнення.
В'ячеслава Веремія вбили так звані "тітушки" в центрі Києва. Це сталось під час Євромайдану вночі 19 лютого 2014 року.
На таксі, в якому їхав В'ячеслав, напали невідомі, витягли із авто і жорстоко побили, вистрелили із вогнепальної зброї, внаслідок поранення він помер.
У квітні 2014 року були оголошені результати розслідування МВС і ГПУ і був затриманий Юрій Крисін. Але згодом слідство встановило, що не він винен у смертельних пораненнях журналіста.
13 червня 2014 року правоохоронці назвали ім'я підозрюваного у вбивстві - Джалала Алієва на прізвисько "Діма Дагестанець".
Ще через пів року президент Петро Порошенко в ефірі 5 каналу повідомив, що вбивця Веремія затриманий. Начальник управління спеціальних розслідувань головного слідчого управління Генпрокуратури Сергій Горбатюк підтверджував, що вбивцею є саме Алієв.
Однак за неофіційною інформацією, "Діма Дагестанець", воюючи на боці бойовиків "ДНР", був убитий у липні 2015 року.
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