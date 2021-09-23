США схвалили бустерну дозу вакцини. Не для всіх
Третю дозу щеплення зможуть отримати американці, старші за 65 років, які раніше отримали дві дози вакцини Pfizer, останню з яких вкололи не менш як пів року тому.
Адміністрація з питань харчів та ліків (FDA) також дозволила бустерну дозу дорослим, робота яких пов'язана із високим ризиком зараження Covid-19, або є ризик того, що вони можуть захворіти на коронавірус у важкій формі.
Це означає, що третю дозу щеплення можуть отримати десятки мільйонів американців.
Втім, таку схему ще має затвердити Центр з контролю та запобігання захворюваності (CDC).
За повідомленнями американських ЗМІ, остаточне рішення має бути ухвалене досить швидко, проте уточненню підлягає формулювання, хто саме має "високий ризик зараження", і працівників яких професій вважатимуть такими.
Наразі за визначенням FDA до них належать медичні працівники, вчителі та соціальні працівники, а також ті, хто працюють з безпритульними та в тюрмах.
На запровадженні третьої дози щеплення наполягав президент Байден, який обіцяв, що це станеться до кінця цього місяця - зі схваленням від FDA та CDC.
Та навіть коли це станеться, тим американцям, які щепилися вакцинами Moderna та Johnson & Johnson, доведеться зачекати на окремі рішення щодо третьої дози.
Які країни вже схвалили бустерні дози?
Британський уряд заявив, що з наближенням зими бустерні дози запропонують усім, старшим за 50 років, а також людям з групи ризику.
Німеччина, Франція та Чехія також оголосили про подібні плани третьої дози для літніх та вразливих для хвороби людей.
А от в Ізраїлі третя доза вже доступна усім, старшим за 12 років.
Тим часом ВООЗ закликала багатші країни утриматися від бустерних доз доти, доки не буде досягнуто певного рівня вакцинації у бідніших країнах.
"Є країни, де вакциновано менше 2% людей, більшість із них в Африці. І пропонувати третю дозу, особливо здоровим людям, зовсім неправильно", - заявив минулого тижня генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус.
Разом із тим, виступаючи в ООН цієї середи президент Байден закликав надати 500 мільйонів доз вакцин бідним країнам у 2022 році. Поки що із раніше обіцяних багатими країнами мільйонів доз до бідних країн надійшли лише "краплі".
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски