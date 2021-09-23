"Косий погляд" на продаж. Скільки коштує фото-мем скептичної дівчинки

Джек Гантер

BBC News

8 хвилин(и) тому

Автор фото, foundation.app/@SideEyeingChloe Підпис до фото, Коли Хлої Клем було два роки, фото, зроблене її мамою, стало інтернет-сенсацією

Хлої Клем було два роки, коли фото, зроблене її мамою, розійшлося по всьому світу. Тепер Хлої 10 років, а те фото продається на аукціоні, який може принести дівчинці десятки тисяч доларів.

У 2013 мама Хлої спробувала зняти на відео реакцію доньки на сюрприз - поїздку до Діснейленду.

Але дворічна дівчинка поставилася до цього сюрпризу дуже скептично.

З того часу її фото стало популярним мемом для усіх, хто хотів висловити своє насторожене ставлення до чогось.

Тепер фото продадуть як NFT (non-fungible token), свого роду унікальний цифровий сертифікат, який підтверджує право на цифровий файл.

Коли йдеться про популярні в інтернеті зображення чи твіти, йдеться про дуже великі гроші, бо вони продаються фактично як витвори мистецтва.

У багатьох випадках автор може зберігати за собою копірайт і використовувати фото чи фразу далі, але покупцеві належатиме право на "оригінал".

Дехто порівнює це із покупкою принту з автографом, а колекціонери кажуть, що для них цінним є "право на вихваляння" тим, що володієш саме оригіналом.

У вересні 2013 мама Хлої знімала не лише її реакцію на несподівану поїздку до Діснейленду. Поруч сиділа сестра Хлої, Лілі, яка взагалі почала плакати.

Але потім "камера вловила косий скептичний погляд Хлої, а інтернет зробив решту".

Відео подивилися понад 20 мільйонів разів, а фото з реакцією Хлої стало інтернет-мемом.

"Я відкрила Tumblr, і там були сторінки і сторінки із обличчям Хлої", - розповіла її мати ВВС.

"Це було дивно і приголомшливо. Вся моя родина, друзі - усі надсилали мені ці меми. Вони продовжують це робити аж навіть до сьогодні", - розповідає вона.

Автор фото, Katie Clem Підпис до фото, Хлоя Клем, якій зараз 10 років, зі своєю мамою Кеті

Нині родина, яка мешкає у штаті Юта, вирішила продати зіркове фото як NFT на аукціоні. Торги почнуться із п'яти ефірів - криптовалюти, що приблизно дорівнює 15 тис. доларів.

Пані Клем каже, що продати мем на ринку NFT - "елементарно".

"Це класна можливість, особливо, якщо є якийсь фанат Хлої, якому подобається цей мем, і він хоче володіти ним. Навіть Хлоя сказала, що це "досить класно", - так, як це зазвичай говорять 10-річні".

NFT-бізнес

Ринок NFT розквітнув після кількох продажів, які обчислювалися мільйонами доларів.

У березні цього року перший твіт засновника Twitter Джека Дорсі продали за еквівалент 2,9 млн доларів бізнесмену із Малайзії.

У квітні Зоя Рот, якій у 2021 виповнився 21 рік, так звана "дівчинка-катастрофа", продала це фото за 500 тисяч доларів.

Автор фото, Dave Roth Підпис до фото, "Дівчинка-катастрофа" - цей знімок Зої Рот у 2008 отримав приз як найкраще фото і розійшовся по всьому світу

Не обходиться і без підробок. Зі зламаного сайту Бенксі продали нібито його малюнок - як перший NFT митця. Фейкового Бенксі купили за понад 330 млн доларів.

Автор фото, Elliptic Підпис до фото, Підробний NFT Бенксі продали з його сайту, зламаного хакером

Пані Клем каже, що хоче використати гроші, отримані від продажу фото доньки, на її освіту.

"Хлоя - вона така: хочу купити коня, хочу побудувати свій Діснейленд. А я просто хочу, щоб вона навчалася у коледжі", - розповіла Кеті Клем.

А поки що у Хлої 500 тисяч підписників у Instagram, і вона також взяла участь у рекламі Google у Бразилії.

"Ми змогли поїхати до Бразилії, робили там неймовірні речі, - розповідає її мама. - Але насправді я просто домогосподарка, яка залишається вдома зі своїми доньками".