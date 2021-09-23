Лінда Євангеліста про депресію і невдалу процедуру краси. "Мене жорстоко знівечили"

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, У 1990-ті роки Євангеліста співпрацювала з найбільшими світовими брендами, була обличчям багатьох косметичних компаній

Супермодель Лінда Євангеліста заявила, що залишилась "назавжди деформованою" через косметологічну процедуру з видалення жиру.

Суть методу полягає у видаленні жирових клітин під впливом холоду. Однак у випадку з Євангелістою їхня кількість не зменшилась, а навпаки - збільшилась.

"Моя зовнішність назавжди залишилась деформованою навіть після двох болючих, безуспішних коригувальних операцій. Я стала, як писали ЗМІ, невпізнанною", - додала канадська модель.

На своїй сторінці в Instagram 56-річна Євангеліста розповіла, що з цієї причини стала відлюдницею.

"Відповім шанувальникам, які запитували, чому я не працюю, поки кар'єра моїх одноліток процвітає. Причина в тому, що мене жорстоко знівечили процедурою CoolSculpting Zeltiq (кріоліпосакція. - Ред.), що мала ефект протилежний обіцяному", - написала модель.

Автор фото, PA Media Підпис до фото, Євангеліста на червоній доріжці Каннського кінофестивалю, 2008 рік

Після невдалого досвіду Лінда впала в глибоку депресію, з якою вона бореться до цього часу.

"У мене розвинулась парадоксальна гіперплазія жирової тканини, або ЛАД, про ризик якої я не знала. Ця процедура не лише позбавила мене засобів до існування, але й занурила в депресію, смуток і породила ненависть до себе. Тому я стала фактично відлюдницею", - зізналася супермодель.

Вона каже, що вирішила розповісти свою історію, бо хоче рухатися далі й готова подати позов проти клініки, оскільки перед процедурою її не попередили про можливі наслідки.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Зліва направо: Лінда Євангеліста, Наомі Кемпбелл і Крісті Терлінгтон, 1989 рік

"Я втомилася так жити. Я хотіла б вийти за двері з високо піднятою головою, хоч більше і не схожа на себе", - підсумувала Лінда.

У 1990-ті роки Євангеліста співпрацювала з найбільшими світовими брендами, була обличчям багатьох косметичних компаній, без неї не обходився жоден показ великих будинків моди.