Що відомо про землетрус на заході Україні. “Ніби із глибин щось велике хоче вилізти”

48 хвилин(и) тому

Автор фото, google.com Підпис до фото, Землетрус стався на півдні Тернопільської області

У четвер зранку в Тернопільській області стався "помірний землетрус", даних про постраждалих чи руйнування не надходило.

Але люди пишуть, що кілька секунд, поки трусило, їм було страшно й це нагадувало "ніби щось хотіло вилізти з глибин", або ж "щось велике наближалося до Землі".

Біля Чорткова

Поштовхи відбулися о 6:30 ранку неподалік міста Чортків.

"Сила поштовхів - до 4,4 бала за шкалою Ріхтера, без негативних наслідків", - пише ДСНС Тернопільщини.

Водночас землетрус відчули не лише у Чортківському, а й у Тернопільському районі, зокрема в самому Тернополі.

"За класифікацією землетрус належить до помірних, відчувається людьми всередині приміщення. Предмети, які висять, сильно коливаються. Картини зрушуються з місця. Відчутні коливання подібні з коливаннями, утвореними падінням тяжких предметів усередині будівлі", - пише Головний центр спеціального контролю, який веде сейсмічні спостереження.

"Землетрус відчувався також і в сусідніх Чернівецькій, Вінницькій, Львівській, Рівненській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях, на відстанях до 200 км", - додають у центрі.

Автор фото, geofon.gfz-potsdam.de

Тернопільський землетрус помітили і в Європі - Потсдамський центр наук про Землю (GFZ) пише, що його епіцентр був на глибині 15 км, а магнітуду оцінили трохи меншою, ніж українські колеги - 4,3 бала.

"Ніби щось велике наближалося до Землі"

Жителі Тернопільщини діляться своїми враженнями від землетрусу.

"Чула також, шиби трясло і такий звук, ніби щось велике наближалося до Землі, страшно було пару секунд", - пише в одній з тернопільських груп користувачка Таня Зінь з села Байківці неподалік Тернополя.

"Думала дах падав, прокинулась - ні", - пише інша користувачка Viktorinka Hjrdgieva.

"Село Гермаківка Чортківського району: потрясло злегка, але шум із надр Землі був страшний, ніби із глибин щось велике хоче вилізти назовні", - описує свої враження Володимир Гарин.

Автор фото, Facebook

Водночас про землетрус пишуть не лише мешканці Тернопільщини, а й сусідніх регіонів, зокрема Івано-Франківська та Кам'янця-Подільського.

"В Кам'янці-Подільському добре відчули. Трясся посуд і гул стояв, ніби пральна машина працювала в режимі сушки", - відзначає кам'янчанин Олександр Сорочинський.

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"У нас в Чернівецькій області біля Дністра добре було чути!", - додає в групі "Природничо-географічне товариство" Микита Соколов.

"Молоді складчасті системи України, що є частинами Альпійсько-Гімалайського сейсмічного поясу, продовжують формуватися і в наш час. Свідченням цього і є сьогоднішній землетрус", - припускає одна з дописувачок групи Людмила Захарченко.

Землетруси в Україні

Підпис до фото, Землетруси в Україні також трапляються на Закарпатті та в Криму

Україна та Тернопільщина зокрема не надто часто відчуває землетруси достатньої сили, щоб їх помітили люди.

Головний центр спеціального контролю пише, що за останні два роки на Чортківщині фіксували два землетруси (23 квітня 2020 року та 28 травня 2019 року), але їхня магнітуда була лише 2 бали.

"Подібної сили [до сьогоднішнього] землетруси в Тернопільській області реєструвався і раніше, зокрема останній із них 3 січня 2002 року в районі смт Микулинці Теребовлянського району Тернопільської області з магнітудою 4,3 на глибині 6 км", - додають у центрі.

Поштовхи на півдні Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та у східній частині Одеської областей пов'язують з так званою "Зоною Вранча". Це сайсмічно активний регіон в Румунії на стику Південних ("румунських") та Східних ("українських") Карпат у повіті Вранча.

Частіше і з більшою силою землетруси в Україні трапляються на Закарпатті, а також у Криму, де епіцентр поштовхів зазвичай перебуває у Чорному морі.

Також виділяють Південно-Азовську сейсмоактивну зону, куди входять зокрема райони Донецької та Запорізької областей.

Окрім звичайних землетрусів на Донбасі через видобування вугілля також трапляються "гірничі удари" та "техногенні землетруси" .

Експерти прогнозують, що через затоплення шахт кількість "техногенних землетрусів" на Донеччині і Луганщині зростатиме вже у найближчі роки.