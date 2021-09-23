Невакциновані і закриті: тисячі шкіл в Україні пішли на дистанційку

20 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Сьогодні не відкрилися тисячі шкіл по всій Україні. Там дітей відправили на дистанційне навчання.

З 23 жовтня Україна перейшла у жовту карантинну зону, за умовами якої працювати можуть лише ті школи, де вакциновані хоча б однією дозою 80% працівників.

Правила жовтої зони не працюють для початкової школи (1-4 класи) та дитсадків. Там продовжується навчання офлайн у звичному режимі.

Тобто на дистанційку відправляють 5-11 класи

Дані про те, які школи працюють, а які ні, зібрати складно. Міносвіти і департаменти ОДА їх дуже довго рахують.

До того ж кількість вакцинованих постійно змінюється. Закрита сьогодні школа може відкритися завтра, якщо щеплення отримає 80% її працівників.

"Це тиск на освітян", "Натравлюють вчителів на батьків" - обурюються у соцмережах одні користувачі. "Вакцинація - це захист, що ж тут незрозуміло" - пишуть інші.

Де найбільше вчаться?

Працюють у звичайному режимі всі 40 шкіл міста Тернопіль, а в області майже половина шкіл переходить на дистанційне навчання - 535.

Наразі на Тернопільщині вакциновані 75,8 % освітян.

Автор фото, unian

"Цей показник досить високий. Є низка громад, де не будуть працювати 1-2 заклади. Але за кілька днів вони розпочнуть свою діяльність, оскільки кількість вакцинованих кожного дня збільшується", - розповіла начальниця управління освіти Тернопільської ОДА Ольга Похиляк.

Жоден навчальний заклад не працюватиме у п'яти громадах Тернопільщини - у Почаївській, Озернянській, Великодедеркальській, Золотопотіцькій та Кременецькій.

У Херсоні з 61 школи на дистанційку відправлять лише 5, а з області понад 30 шкіл.

Досить високі показники вакцинації у Харківської області. Там на онлайн навчання перейшли 70 з майже 700 шкіл.

"Середній рівень вакцинації по області дає можливість працювати більшості закладів освіти", - заявив Михайло Черняк, заступник голови облдержадміністрації Харківської області.

Працювали майже всі школі й на Буковині. У Чернівецькій області одна з найгірших в Україні ситуацій з коронавірусом. Там вакциновані майже всі освітяни. З 358 закладів освіти не відкрилися 35.

У Києві всі школи і дитячі сади працюють в звичайному режимі.

Підтягують вакцинацію

На Волині дистанційно працює 271 школа, це 47% від загальної кількості.

Але з тих, які продовжують працювати, є заклади, які тільки наближаються до показника у 80%. Їм дозволили вчитися.

Крім того, один з двох вишів міста - Луцький національний технічний університет - на три дні перейшов на дистанційку. За цей час планують підтягнути вакцинацію. Виїзні бригади працюють активно, кажуть в ОДА.

"Все зводиться до вчителя. Давайте приймати до школи дітей, чиї батьки вакциновані. Я - вчитель, вакцинована, але гарантій ніяких. Враження, що батьків налаштовують проти вчителів", - це один з сотні обурених коментарів у соцмережах щодо щеплення вчителів.

Де не пішли до школи ?

Після жорстких заяв губернаторів кількох областей виникли побоювання, що школи з невакцинованими вчителями в Україні взагалі закриють, а навчання припинять.

Проте міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що про це не може бути й мови. Дітей навчатимуть, але дистанційно.

В Івано-Франківській області продовжила нормальну роботу лише третина всіх закладів освіти. Більшість шкіл - на дистанційному навчанні.

У Рівненській області на онлайн навчання перевели половину шкіл: 318 з 536.

Не досягли достатнього рівня вакцинації освітян і в Одеській області: у 464-х школах буде дистанційне навчання з 700.

Черкаська область: 244 школи пішли на дистанційку з 611.

Київська область: понад 300 шкіл вчаться онлайн з 1200.

Кіровоградська область: 200 шкіл на дистанційці з 305 шкіл.

У Чернігівській області на дистанційку перейшла 101 школа. 327 працюють, як і раніше.

Житомирська область: 210 шкіл з 580 на дистанційному навчанні. Проте в облдержадміністрації кажуть, що вакцинація триває і статистика змінюється щогодини.

Часто буває так, що з усього колективу один чи два педагоги не мають вакцини й це тягне статистику вниз, розповіли в ОДА.

Автор фото, unian

У Коростені попри заяви заступника міського голови, що відкриються усі школи, відкрилась лише одна з 23 шкіл.

У МОЗ мають наміри внести зміни до нормативних документів та зробити вакцинацію вчителів і чиновників обов'язковою.

Що таке жовта зона?

У жовтій зоні діють такі загальні карантинні обмеження:

Концерти - масові заходи мають відбуватись, якщо на одну людину є щонайменше 4 кв. метри площі;

Ресторани - не більше 4 людей за столиком, а відстань між столами - мінімум 1,5 метри;

Кінотеатри - мають працювати із заповненістю залів (усіх залів певного кінотеатру разом) менше за дві третини місць, або ж не більше 50% місць у кожному окремому залі цього кінотеатру;

Спортивні зали - можуть працювати лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна людина на 10 кв. метрів площі.

Проте всі обмеження жовтої зони не працюють, якщо всі відвідувачі та щонайменше 80% організаторів концертів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв, спортзалів та басейнів мають хоча б одне щеплення.

Також обмеження не потрібні, якщо відвідувачі та працівники мають дійсний (72 год) результат ПЛР-тест чи експрес-тестування.

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