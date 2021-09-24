Закон про олігархів не ухвалили? Разумков тролить "Слугу народу" через хаос з правками

9 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Під час голосування деякі депутати протестували проти закону про деолігархізацію

Верховна Рада під час голосування у четвер закону про деолігархізацію ухвалила кілька поправок, які суперечать одна одній. Вони стосуються органу, який формуватиме реєстр олігархів.

Одна ухвалена поправка передбачає, що його формуватиме Рада національної безпеки та оборони, підконтрольна Володимиру Зеленському.

В іншій йдеться, що це робитиме Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), яке напряму не підпорядковується президенту і там керівника обирають на відкритому конкурсі.

Щоб визначити орган, який формуватиме реєстр, Верховній Раді доведеться переголосувати документ.

Наступне пленарне засідання, на якому зможуть переголосувати закон, відбудеться 5 жовтня. Для цього голосування відповідне подання має зробити особисто спікер парламенту.

Швидке ухвалення

Процедура ухвалення закону була надшвидка - без обговорення і голосування 1200 поправок депутатів.

Засідання вів перший віцеспікер Руслан Стефанчук, якого опозиція звинувачувала у порушенні регламенту.

Спікер Дмитро Разумков, який виступає проти швидкого ухвалення закону, якраз перебував на лікарняному з коронавірусом.

Саме його поправку 398 щодо НАЗК випадково і внесли в тіло законопроєкту.

"Дякую і комітету, і Верховній Раді України, що підтримала мою з колегами правку за номером 398! Тепер НАЗК за зверненням спеціальної комісії буде вносити особу до реєстру олігархів!Деолігархізація триває!" - написав зранку у Facebook спікер парламенту Дмитро Разумков.

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Ексдепутат Сергій Лещенко вважає, що спікер "тролить Слуг народу".

"Разумков, потроливши "Слугу народу", розуміє, що його час роботи у кріслі спікера завершується", - додав ексдепутат.

Лідери "Слуги народу" відкрито говорять про можливе швидке звільнення спікера через занадто самостійну поведінку на посаді. І відкрито звинувачували Разумкова у протидії схвалення закону про олігархів.

Особливо їх обурило направлення законопроєкту на експертизу до Венеціанської комісії.

Зеленський проти олігархів

23 вересня Верховна Рада зі сварками ухвалила президентський закон про деолігархізацію, який, на думку авторів, має обмежити вплив олігархів на політичне життя та бізнес в Україні.

Закон, що має назву "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", підтримали 279 депутатів при 226 необхідних.

Це фракція "Слуга народу"(229 голосів), група "Довіра"(15) і "За Майбутнє"(18) та фракція "Голос"(11). У "Голосі" закон підтримала група, яка протистоїть лідеру партії Кірі Рудик та голові фракції Ярославу Железняку.

Закон критикувала опозиція, а також голова парламенту Дмитро Разумков.

Автор фото, УНІАН

Документ, ухвалений у першому читанні, спікер спрямував до Венеціанської комісії на експертизу. 22 вересня він заявив, що залежно від висновків експертів Ради Європи, закон можуть переглянути.

Висновок Венеціанської комісії має надійти у грудні.

Опозиціонери вимагали повного розгляду усіх поправок до проєкту, проте фракція "Слуга народу" та віцеспікер Руслан Стефанчук домоглись скороченого розгляду.

Це викликало бурю емоцій в парламенті та навіть спроби блокувати трибуну.

Закон запрацює через пів року після підписання та опублікування і діятиме 10 років.

Детальніше про те, як має працювати закон про олігархів читайте тут.