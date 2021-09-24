Трагедія на Ельбрусі. Під час сходження загинули п'ятеро альпіністів, 14 врятували

27 хвилин(и) тому

Автор фото, MCHS Підпис до фото, Видимість на місці рятувальної операції не перевищувала одного метра, кажуть рятувальники

Під час сходження на гору Ельбрус у Кабардино-Балкарії загинули п'ятеро альпіністів, 14 учасників походу вдалося врятувати. Операція з пошуку і порятунку людей, які перебували на висоті приблизно 5 400 метрів, тривала понад сім годин.

Врятованих евакуювали на ратраках, спеціальному гусеничному транспорті, та передали медикам, повідомляють у місцевому МНС.

Як розповів голова МНС Кабардино-Балкарії російським агенціям, майже у всіх сильне обмороження, у деяких - переломи кінцівок.

З чого все почалося?

Група туристів попросила про допомогу після погіршення погоди на горі Ельбрус. За словами джерела агенції "ТАСС", група складалася з альпіністів, які приїхали на сходження з 11 регіонів Росії. Джерело агентства Інтерфакс уточнює, що всі альпіністи - "старші за 30 років, переважно без досвіду".

Група перебувала на висоті приблизно 5 400 метрів. Швидкість вітру тут досягала 40 метрів в секунду, температура становила мінус 20 градусів.

Пошукову операцію ускладнила вкрай погана видимість, а також те, що група альпіністів розділилася.

В операції брали участь приблизно 70 рятувальників і 16 одиниць техніки.

Перша смерть

Раніше представник пошуково-рятувального загону повідомив "ТАСС", що групу покинув один з гідів, які її супроводжували.

"Гід, який привів людей на гору, кинув їх і пішов вниз, ми його зустріли дорогою", - повідомив рятувальник.

Однак організатор сходження Денис Алімов з клубу Elbrus.guide розповів "ТАСС" і Інтерфаксу, що групу супроводжували четверо професійних альпіністів, які зробили для порятунку людей все можливе.

За словами Алімова, в групі спочатку було 20 людей - 16 учасників походу і четверо гідів. Коли група вирушала в дорогу, "був сильний вітер, але погода була стійка, жодних запізнень не було", - каже він.

Перші проблеми під час сходження почалися, коли одній з учасниць походу стало погано. Тоді один з гідів і ця дівчина почали спуск на сідловину Ельбрусу, а решта продовжила шлях до вершини.

Як повідомляє Алімов, про те, що відбувалося далі, він дізнався від гіда, який супроводжував дівчину.

"З його слів, буквально через пів години різко погіршилася погода, вітер став дути знизу вгору, почалася буря, - цитує Алімова "ТАСС". - Можливо, різко впав тиск, тому що дівчині навіть під час зменшення висоти стало гірше. Вона втратила свідомість і протягом години померла на руках у гіда".

Алімов зазначив, що дівчина померла приблизно об 11:00-12:00. Тоді гід позначив рюкзаком місце, де перебувало її тіло, і почав чекати на інших членів групи. Оскільки учасники походу вчасно не спустилися, близько 15:00 він зв'язався з табором і почав самостійно спускатися. Потім він викликав рятувальників МНС.

Група розділилася на три частини

У той самий час, як пояснив Алімов, один з учасників походу, які вирушили до вершини, зламав ногу. Погода стала різко погіршуватися. "Ймовірно, через це група втратила час, погода катастрофічно погіршилася", - розповів Алімов "ТАСС".

Тоді учасники походу вирішили розділитися, щоб ті, хто може дійти швидше, не чекали тих, хто йде повільніше.

"Вони ухвалили рішення розділити групу на три частини - на тих, хто йде швидше, і тих, хто повільніше, - розповідає Алімов. - Під час спуску в одній з груп померли ще двоє людей. Але рішення розділитися було вірним, інакше жертв могло бути більше".

Організатор походу розповів, що гіди сильно обморожені та травмовані. "Один з них практично осліп, його сильно посікло снігом", - каже Алімов.

Висота Ельбрусу становить 5642 метри над рівнем моря, це найвища вершина в Росії.