На Шрі-Ланці від ковіду помер шаман, який "лікував" його еліксиром

26 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Кажуть, Еліянта Вайт відмовився від вакцини

Шаман зі Шрі-Ланки, який рекламував еліксир, який, за його словами, захищатиме людей від Covid-19, помер від цієї хвороби, повідомила його сім'я.

Еліянта Вайт пригощав зірок спорту та провідних політиків настоянкою, яка, за його словами, йому наснилася.

Шаман переконував, що це зілля можна вилити в річку та покласти край пандемії у Шрі-Ланці та сусідній Індії.

На початку вересня 48-річний чоловік захворів на коронавірус. Його госпіталізували, але в лікарні йому стало гірше.

Настоянку Вайта публічно схвалив колишній міністр охорони здоров'я Шрі-Ланки Павіта Ванніараччі, який згодом провів два тижні в реанімації з коронавірусом.

"Кар'єра" Вайта

Пан Вайт прославився в останні роки після лікування кількох індійських зірок крикету. Але його лікування відхилили лікарі.

У 2010 році легенда крикету Сачин Тендулкар публічно подякував Еліянту Вайту за те, що шаман, на його думку, вилікував його коліно.

Шаман також консультував нинішнього прем'єр-міністра Махінді Раджапаксі, який висловив свої співчуття у Twitter.

"Його спадщина продовжуватиме жити, він торкався і зцілював різні недуги", - написав пан Раджапакса.

Тіло пана Вайта кремували у четвер за правилами поховання після смерті від коронавірусу.

Останній місяць на Шрі-Ланці триває комендантська година через поширення варіанту Дельта.

Чиновники кажуть, що в країні від вірусу померло 12 тисяч людей, а інфіковано понад пів мільйона, але медики стверджують, що кількість жертв може бути вдвічі більшою.