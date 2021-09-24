Усик - Джошуа: шанси на перемогу та прогнози букмекерів на бій

33 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Британець Ентоні Джошуа зійдеться з Олександром Усиком у суботу ввечері

Боксерський поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO Ентоні Джошуа та українським суперважковаговиком Олександром Усиком є чи не головною спортивною новиною в провідних британських ЗМІ.

Поєдинок відбудеться в суботу на арені футбольного клубу "Тоттенгем Хотспур" у Лондоні у присутності 60 тисяч глядачів.

"Непередбачуваний хлопець"

Поєдинку передувала "простенька" пресконференція, пише Guardian.

"Між Джошуа та Усиком існує глибока взаємна повага, тому немає жодної потреби роздмухувати ворожість", - зазначає видання.

Найяскравіше, що можна було побачити під час обов'язкового спілкування з пресою, був костюм Джокера, в якому на подію прийшов українець. Усик визнав, що на костюм його "надихнув Джокер, але він негативний герой, а я позитивний".

"Мої предки, які були козаками у 17-му столітті, надихнули мене на мій вигляд, зачіску, вуса, сережку. Раніше я танцював гопак після деяких своїх перемог на аматорському рівні. Можливо, зроблю це знову, якщо переможу в суботу. Я дуже непередбачуваний хлопець. Я так виглядаю перед цим боєм, тому що це йде від серця", - сказав журналістам Усик.

Шанси на перемогу

Майже 8-сантиметрова перевага у зрості чемпіона над претендентом не гарантує британцю легкої прогулянки, пише Daily Mail. Видання нагадує про безліч прикладів в історії боксу, коли "розмір не мав значення".

Попри те, що Джошуа є безперечним фаворитом у букмекерів, видання застерігає його від недооцінки українця.

Втім, і сам Джошуа розуміє, наскільки серйозний суперник протистоятиме йому і запевняє публіку, що "сам лише розмір не виграє поєдинки".

"Цей хлопець є дуже, дуже хорошим боксером, він також може тримати удар. Я хочу розбурхати 60 тисяч фанів, які прийдуть спостерігати за цим боєм, але я не очікую, що це буде той випадок, коли я лише вийду в ринг, влучу своїм першим потужним ударом та нокаутую його", - каже Джошуа.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олександр Усик каже, що зовсім не нервує напередодні бою: "Нащо це мені?"

Зовсім не переймається різницею в габаритах й Усик: "Чому в мене має початися безсоння через те, що він більший? Ми обидва Олімпійські чемпіони, і ми обидва можемо битися."

Daily Mail також відзначає "приголомшливий набір вмінь" в арсеналі Усика, зокрема, "майстерну роботу ногами, блискавичну швидкість рук та витривалість, якою можуть похвалитись лише кілька інших боксерів".

"Хочу перемогти"

Усик "отримує насолоду" від повернення до Лондона, де він виграв Олімпійське золото 2012 року. Він вважає британську столицю своїм "щасливим містом", пише Independent.

В інтерв'ю виданню українець каже, що гарантована домашня підтримка Джошуа зовсім його не бентежить.

"Мої земляки будуть там, а також багато людей з інших країн, і я люблю це. Неважливо, підтримуватимуть вони мене чи Джошуа. Я люблю битися у присутності великої кількості глядачів", каже Усик та додає, що бій у своїй країні та захист відразу трьох чемпіонських поясів буде важчим для британця.

Видання зауважує, що "акліматизація" українця до Лондона відбувається й за допомогою перегляду серіалу "Гострі картузи".

"Усе виглядає як у справжньому житті, все реалістично", - ділиться враженнями від фільму боксер.

Втім головною метою візиту на Туманний Альбіон все ж таки залишається завтрашній двобій.

"Наразі я не маю жодного уявлення чи мрій про перебіг бою. Я хочу перемогти. Я зробив багато, я важко працював і доклав чимало зусиль, і в поєдинку я покажу, що це значить. У цей момент моєї кар'єри це найважливіший бій", - каже Усик.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Сам лише розмір не виграє поєдинки", - вважає Ентоні Джошуа, який вищий за Усика на 8 см

Водночас він стверджує, що зовсім не нервує: "Нащо це мені? Якщо я нервуватиму, я нічого не зміню. Я не стану сильнішим, я тільки буду слабшим. Мені це не треба. Я залишатимусь холоднокровним і впевненим. Ймовірно, почитаю книгу чи подивлюсь фільм. Я спілкуватимусь лише зі своїми близькими людьми чи може зателефоную синові. Я зовсім не збираюсь нервувати".

Прогнози на бій

"Джошуа нокаутує його в перші п'ять, шість чи сім раундів", - вважає британський важковаговик Ділліан Вайт.

Інший британський суперваговик, чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі, каже, що Усик "не лох", але сподівається на перемогу земляка в надії зійтися з ним в ринзі та заробити багато грошей.

"У Джошуа буде важкий бій. Чи хочу я, щоб він переміг? Однозначно. Тому що перемога над Усиком не матиме для мене багато сенсу та не принесе мені стільки ж грошей, що й перемога у двобої з Джошуа, яку всі хочуть побачити", - сказав Ф'юрі на прізвисько "Циганський король".

Водночас промоутер Джошуа Едді Хірн визнає, що він "дуже знервований" напередодні бою.

На думку Хірна, цей поєдинок буде "напевно, найважчим" в кар'єрі британця, який має "показати світу, наскільки класним боксером він є".

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.