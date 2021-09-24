Ghostwriter: ЄС звинуватив Росію в кібератаках для підриву демократії у союзі

30 хвилин(и) тому

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Європейська комісія підозрює Росію у спробі втручання у європейські демократичні процеси напередодні парламентських виборів у Німеччині, які мають відбутися у неділю.

Про це йдеться у заяві на сайті Європейського парламенту.

"Деякі держави-члени ЄС спостерігали шкідливу кібердіяльність, що отримала назву Ghostwriter, і пов'язували її з Російською Федерацією. Така діяльність є неприйнятною, оскільки вона загрожує нашій цілісності та безпеці, демократичним цінностям та принципам, а також функціонуванню наших демократій", - йдеться у заяві.

У Європарламенті додають, що жертвами кібератаки стали численні парламентарі, урядовці, політики, журналісти та представники громадянського суспільства в ЄС.

За повідомленням, зловмисники отримували доступ до комп'ютерів, особистих екаунтів та викрадали дані.

У ЄС наголосили, що така діяльність суперечить нормам відповідальної поведінки держав у кіберпросторі, і це є намаганням підірвати демократичні інститути та процеси через дезінформацію та маніпулювання інформацією.

"Європейський Союз та його держави-члени рішуче засуджують цю шкідливу кібердіяльність, яку усі сторони повинні негайно припинити. Ми закликаємо Російську Федерацію дотримуватись норм відповідальної державної поведінки у кіберпросторі", - наголосили в Європарламенті.

Європейський Союз розгляне подальші кроки у відповідь найближчим часом.

У неділю, 26 вересня, в Німеччині відбудуться загальні парламентські вибори, після яких Ангела Меркель залишить свою посаду канцлерки.