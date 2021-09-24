Страти і відрубування кінцівок в Афганістані повертаються - представник Талібану

55 хвилин(и) тому

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В Афганістані відновлять такі покарання, як страти та відрубання кінцівок, - заявив представник Талібану, який очолює тюремну систему в країні.

Раніше мулла Нурруддін Турабі курував релігійною політикою Талібану.

В інтерв'ю AP News він заявив, що це "необхідно для безпеки".

Утім, він допустив, що покарання не будуть публічними, як це було за попереднього урядування Талібану в Афганістані у 1990-х.

Але відкинув обурення попередніми прилюдними стратами.

"Ніхто не буде вказувати нам, якими мають бути наші закони", - заявив представник Талібану.

Турабі, який і досі перебуває під санкціями ООН за свої попередню діяльність, запам'ятався жорсткими покараннями тих, хто слухав нерелігійну музику чи підстригав бороду у 1990-х. Тепер він каже, що жорсткі методи покарання повернуться.

Але водночас допускає, що Талібан дозволить телебачення, мобільні телефони, фото та відео.

У 1990-х страти проводили на стадіоні Кабулу та перед мечеттю Ід Гах. У той час Турабі був міністром юстиції та головою міністерства пропаганди чесноти і запобігання гріху - релігійної поліції Талібану.

"Усі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не казали про їхні покарання та закони", - заявляв він пізніше.

Відтоді, як Талібан повернув владу в Афганістані, його провідники обіцяли провадити поміркованішу політику у порівнянні з тим, що було 30 років тому.

Проте із країни вже надходять повідомлення про порушення прав людини.

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Правозахисна організація Human Rights Watch заявила, що Талібан "розшукує відомих активісток, забороняє жінкам залишати помешкання та запроваджує примусовий дрес-код".

А у серпні Amnesty International звинуватила Талібан у страті дев'яти членів хазарейської меншини.

Генеральний секретар організації Агнес Калламард заявила, що "холоднокровна жорстокість" цих вбивств "нагадала про минуле Талібану, і є жахливим свідченням того, як може виглядати їх черговий прихід до влади".

За кілька днів до того, як Талібан отримав контроль над Кабулом, талібський суддя Хаджі Бадруддін сказав ВВС, що він підтримує жорстке і буквальне розуміння ісламських законів.

"Шаріат цілком чітко каже, що ті, хто не в шлюбі і мають секс, дівчата чи хлопці, мають бути покарані 100 ударами батогом, а тих, хто в шлюбі і має секс поза ним, мають закидати камінням на смерть... Якщо ж хтось краде, і це доведено, йому мають відрубати руку".

Така жорстокість цілком влаштовує деяких ультраконсервативних афганців.

Проте Талібану доводиться балансувати між бажанням довести свою консервативність і налагодити зв'язки із міжнародною спільнотою після свого повернення до влади. Звідси і намагання представити світу "поміркованішу" версію Талібану.