Грета Тумберг знову попереду. Світ охопив найбільший в історії екопротест

32 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Грета Тунберг вийшла на демонстрацію у Берліні

Цієї п'ятниці по всьому світу проходять акції молодих екоактивістів. Вони організовані міжнародним рухом школярів та студентів "П'ятниці заради майбутнього".

Екоактивісти вийшли на вулиці у понад 1400 містах світу на усіх континентах.

Це найбільший екологічний протест в історії, і перший від початку пандемії.

Час проведення цієї акції обрали не випадково - наприкінці жовтня у Глазго почнеться двотижневий кліматичний саміт, відомий як СОР26.

Минулого понеділка Генсек ООН Антоніу Гутерреш мав попередню зустріч із високими представниками провідних країн світу, зокрема, з британським прем'єром Борисом Джонсоном та спецпредставником США з питань екології та клімату Джоном Керрі.

За підсумками зустрічі пан Гутерреш заявив журналістам, що саміт у Глазго приречений на провал, якщо світові лідери не підуть на компроміси.

Утім, як заявила молода шведська екоактивістка Грета Тумберг, яка очолила протест у Берліні, "жодна з політичних партій не робить достатньо" для того, щоб запобігти змінам клімату.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Грета Тунберг стала обличчям молодіжного екопротесту

Експерти нагадують, що обговорення змін клімату дуже ускладнилося через пандемію коронавірусу, яка вразила економіки усіх країн світу.

Проте екоактивна молодь відкидає економічні аргументи і має наміри тиснути на владу своїх країн. Ця акція проходить під гаслом "Зміни прийдуть з вулиць".

"Ми повертаємося на вулиці, щоб показати, що ми нікуди не зникли і що ми так само вимагаємо активних дій щодо кліматичних питань та екологічній справедливості", - заявила Грета Тумберг напередодні маршу.

Автор фото, EPA Підпис до фото, На вулиці вийшла також і молодь у Римі

В одній лише Німеччині акція проходила у 420 містах.

Особливо великі демонстрації очікують у Мексиці, Південній Африці, Канаді та Аргентині.

Разом із молоддю на вулиці виходять представники профспілок та профільних організацій.

Камінь спотикання

Головне питання кліматичного порядку денного - обсяги викидів двоокису вуглецю.

Міжурядова робоча група експертів давно підрахувала, що викиди СО2 у світі мають скоротитися удвічі до 2030 року.

Тільки в цьому випадку вдасться утримати підвищення температури на планеті у межах 1,5 градусів за Цельсієм - у порівнянні із доіндустріальною добою.

Саме цього домовилися прагнути країни, які підписали Паризьку кліматичну угоду у 2015.

Автор фото, AFP Підпис до фото, "Динозаври теж думали, що у них купа часу", "У Титаніка у 2021 році не було б проблем" - такі написи на плакатах учасників екоакції у Берліні

Проте останні данні ООН, оприлюднені минулого тижня, свідчать, що у наступні 10 років викиди не знизяться, а зростуть на 16%. Цей аналіз зробили на основі поточних економічних зобов'язань різних країн.

Молоді активісти нагадують, що лише нещодавно лідери Великої сімки домовилися виділяти 100 млрд доларів на рік на допомогу бідним країнам для боротьби із глобальним потеплінням, проте жодної конкретики у цій ініціативі так і не з'явилося.