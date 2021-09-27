"Ковід витіснив грип": чи повернеться в Україну ще одна епідемія

46 хвилин(и) тому

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У жовтні-листопаді в Україні очікують пік захворюваності на грип та ГРВІ, хоча зараз грипу в країні ще немає. Але це не значить, що він не прийде, попереджають епідеміологи.

Яким буде новий епідемічний сезон, які типи грипу можуть прийти до України й як поєднати вакцинацію від грипу та щеплення від коронавірусу, розповіли у Центрі громадського здоров'я.

Грип пішов, але повернеться

Минулої зими грипу в Україні майже не було. Через це епідемічний сезон 2020-2021 років називають унікальним.

Але чи повториться подібна ситуація цього року?

Експерти вважають, що на зникнення грипу вплинув карантин та обмежувальні заходи, адже ковід та грип передаються схожими шляхами.

"Фактично, грип зник і зараз його циркуляція не спостерігається. Чи ковід посунув грип? Дослідження тривають і однозначної відповіді немає. Є гіпотеза, що інфікована ковідом людина не може інфікуватися грипом", - розповіла на брифінгу у Києві Оксана Кошалко, завідувачка відділу організації епіднагляду ЦГЗ.

Грипу наразі в Україні не фіксують, але українці масово хворіють на віруси респіраторної групи. Кількість хворих зростає щотижня.

За минулий тиждень на ГРВІ захворіло близько 200 тисяч українців, що на половину більше, ніж за тиждень до цього. Незабаром може початися епідемія ГРВІ, прогнозує епідеміолог.

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"Якщо говорити про майбутній прогноз, то, на жаль, він невтішний. Захворюваність і далі буде зростати", - розповіла пані Кошалко.

Пік захворюваності на грип та ГРВІ прогнозують на жовтень-листопад.

Поєднання гострих респіраторних вірусних інфекцій, вірусів грипу та Covid-19, за словами експертки, може призвести до дуже невтішної ситуації.

Вона радить не розслаблятися і продовжувати носити маски, дотримуватися дистанції, а ще обов'язково вакцинуватися.

"Те, що грипу немає зараз, не значить, що він не з'явиться через тиждень, чи два. Грип рано чи пізно до нас повернеться. Він ще візьме своє. Коли уже буде циркуляція вірусу грипу, то треба, щоб максимальна кількість людей мала від нього імунітет", - заявила Оксана Кошалко.

Як захистити себе від грипу?

Ліків проти грипу не існує, є лише симптоматичне лікування. Тому щороку потрібно вакцинуватися, бо штами грипу змінюються.

"Вакцинуватися необхідно кожного року, щоб захистити себе і своїх близьких від важкого перебігу захворювання. Вакцинація - це найдієвіший інструмент, який вже 50 років використовують у світі", - каже Олександр Заіка, завідувач відділу імунізації ЦГЗ.

Вакцинація від грипу є не обов'язковою, а рекомендованою.

Проте її дуже радять робити всім, особливо людям з груп ризику - це вагітні жінки, люди старші 60 років, діти від 6 місяців, людям, які мають супутні захворювання.

"Бажано вакцинуватися на початку епідсезону у вересні-листопаді. Чим раніше, тим краще. Але можна це робити і під час всього року", - розповів пан Заіка.

Ефективність вакцини настає через 14 днів.

Які є вакцини від грипу?

Цьогоріч ВООЗ прогнозує циркуляцію в Україні таких вірусів грипу:

вірус, подібний A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09;

вірус, подібний A/Cambodia/e0826360/2020 (H3N2);

вірус, подібний В/Washington/02/2019 (лінія B Victoria);

вірус, подібний B/Phuket/3073/2013 (лінія B/Yamagata).

Саме ці штами увійшли до складу чотиривалентних вакцин проти грипу, які будуть використовувати у цьому епідсезоні.

В Україні доступні три види вакцини Джісі Флю Квадривалент (Південна Корея), Ваксігрип Тетра (Франція) й Інфлувак Тетра (Нідерланди).

Очікується, що цього сезону в Україну привезуть 1,25 млн доз вакцини.

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Як поєднати вакцинацію від грипу та ковіду?

Між вакцинацією від ковіду та щепленнями від грипу має пройти не менше двох тижнів.

Це рекомендації ВООЗ та Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

Направлення на вакцинацію на грип дає лікар. Перед щепленням потрібно радитися з лікарем.

Важливо пам'ятати, що вакцинація від грипу не захищає від Covid-19 і навпаки, розповів пан Заіка з ЦГЗ.

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Обережно з антибіотиками

Коронавірусна інфекція, грип та інші ГРВІ — це вірусні хвороби, а тому не потребують лікування антибіотиками, говорить Роман Колесник, завідувач відділу антимікробної резистентності та інфекційного контролю ЦГЗ.

Антибіотик призначений для лікування виключно бактеріальних інфекційних хвороб.

Лікарі мають призначати антибіотики виключно за показаннями. А пацієнтам треба пояснювати правила вживання.

"Рішення про призначення антибіотиків ухвалює виключно лікар на основі комплексної оцінки ризиків приєднання бактеріальної інфекції. Приймаючи антибіотики за рекомендацією сусіда — ви наражаєте себе на небезпеку розвитку побічних реакцій - алергічних, токсичних та антимікробної резистентності", - заявив експерт.

Тим часом в Україні погіршується ситуація з пандемією Covid-19.

23 вересня виявили найбільшу кількість хворих за останні чотири місяці - 9058. Значно пришвидшила темпи розповсюдження вірусу поява штаму "Дельта". За добу від цієї хвороби помирає понад 100 людей, тисячі потрапляють до лікарень.

Система охорони здоров'я поки справляється з навантаженням. Проте у деяких областях рівень зайнятості ліжок з киснем вже досяг 50%: у Чернівецькій області - 62%, у Харківській - 54%, в Івано-Франківській та Тернопільській областях по 51%.