Гігант світу моди Yves Saint Laurent не використовуватиме натуральне хутро від 2022

сумка і пальто YSL

Автор фото, Getty Images

Легенда високої моди YSL більше не буде створювати моделі із використанням натурального хутра. Це станеться наступного року, повідомли у компанії Kering, яка володіє модним будинком.

Ще один люксовий бренд, який належить цій компанії, Brioni, також стане "безхутровим" до осені 2022 року.

В організації, яка виступає за гуманне ставлення до тварин, People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), привітали цей "десятиліттями очікуваний" крок гіганта світу моди.

"Жоден, в кого є серце, не носитиме хутро. Жоден дизайнер, в кого є почуття, не торкатиметься його. А модні будинки, які продають хутро у 2021, це ганьба!" - йдеться у заяві Peta.

Автор фото, Getty Images

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Втім, YSL та Brioni були останніми брендами в імперії Kering, які відмовляються від хутра.

Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen вже не використовують хутро.

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"Коли йдеться про захист тварин, наша група завжди демонструвала готовність покращити ситуацію серед наших власних брендів і у світі моди зокрема, - заявили у Kering.

Зараз настав час зробити ще один крок вперед і відмовитися від хутра у всіх наших колекціях.

Світ змінився, так само як і наші клієнти. І розкіш також має адаптуватися до цього".

Автор фото, AFP

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Захисники тварин вважають, що хутро у 2021 - "це ганьба"

Схваливши рішення YSL про відмову від хутра, захисники тварин закликали наслідувати приклад бренду й іншу легенду світу моди - Louis Vuitton.

"Чому Louis Vuitton все ще використовує у своїх колекціях шкіру тварин, яких піддавали тортурам?" - запитують у Peta.

Але, як повідомили AFP власники бренду Louis Vuitton, компанія LVMH, усі хутряні вироби бренду виробляють "у найбільш етичний і відповідальний спосіб" і не використовують хутро тварин, яким загрожує зникнення.

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