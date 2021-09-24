Гігант світу моди Yves Saint Laurent не використовуватиме натуральне хутро від 2022

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Легенда високої моди YSL більше не буде створювати моделі із використанням натурального хутра. Це станеться наступного року, повідомли у компанії Kering, яка володіє модним будинком.

Ще один люксовий бренд, який належить цій компанії, Brioni, також стане "безхутровим" до осені 2022 року.

В організації, яка виступає за гуманне ставлення до тварин, People for the Ethical Treatment of Animals (Peta), привітали цей "десятиліттями очікуваний" крок гіганта світу моди.

"Жоден, в кого є серце, не носитиме хутро. Жоден дизайнер, в кого є почуття, не торкатиметься його. А модні будинки, які продають хутро у 2021, це ганьба!" - йдеться у заяві Peta.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ів Сен Лоран, який заснував модний будинок свого імені, помер у 2008 році

Втім, YSL та Brioni були останніми брендами в імперії Kering, які відмовляються від хутра.

Gucci, Balenciaga, Bottega Veneta та Alexander McQueen вже не використовують хутро.

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"Коли йдеться про захист тварин, наша група завжди демонструвала готовність покращити ситуацію серед наших власних брендів і у світі моди зокрема, - заявили у Kering.

Зараз настав час зробити ще один крок вперед і відмовитися від хутра у всіх наших колекціях.

Світ змінився, так само як і наші клієнти. І розкіш також має адаптуватися до цього".

Автор фото, AFP Підпис до фото, Захисники тварин вважають, що хутро у 2021 - "це ганьба"

Схваливши рішення YSL про відмову від хутра, захисники тварин закликали наслідувати приклад бренду й іншу легенду світу моди - Louis Vuitton.

"Чому Louis Vuitton все ще використовує у своїх колекціях шкіру тварин, яких піддавали тортурам?" - запитують у Peta.

Але, як повідомили AFP власники бренду Louis Vuitton, компанія LVMH, усі хутряні вироби бренду виробляють "у найбільш етичний і відповідальний спосіб" і не використовують хутро тварин, яким загрожує зникнення.