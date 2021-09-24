Китай оголосив усі операції з біткоїнами поза законом

12 хвилин(и) тому

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За рішенням центрального банку Китаю, торгівлю біткоїнами та іншими криптовалютами вважатимуть злочином.

"Бізнес, пов'язаний із віртуальними валютами, вважається незаконною фінансовою діяльністю", - заявили у Народному банку Китаю. Там вважають, що криптовалюти "піддають небезпеці" активи населення країни.

При цьому Китай є одним із найбільших ринків криптовалют у світі, так само як і одним з найбільших їх "видобувачів".

Відтак, зміни на китайському ринку неодмінно впливають на світовий ринок віртуальних валют.

Так сталося і після оголошення про те, що віднині біткоїн є поза законом в Китаї.

Одразу після оголошення китайського центробанку його вартість впала на понад 2 тис. доларів.

Це останній, але далеко не перший крок китайської влади, яка намагається приборкати процеси, які, як вважають, в кращому разі пов'язані зі спекулятивними інвестиціями, а в гіршому - із відмиванням брудних грошей.

Загалом, торгівля криптовалютами була офіційно заборонена в Китаї ще у 2019, але фактично вона тривала онлайн через закордонні торговельні майданчики.

Але цього року сталися певні серйозні зміни.

У травні китайські урядові інституції попередили громадян, що не захищатимуть їх, якщо вони і надалі торгуватимуть біткоїнами та іншими валютами онлайн.

А у червні уряд наказав банкам та біржам не надавати послуг з операцій, пов'язаних із криптовалютами, а також заборонив "видобування" - "майнінгу" таких валют.

Нинішнє ж рішення є однозначним свідченням того, що китайська влада має намір припинити усі операції з криптовалютами у будь-якій формі.

Також цілком зрозуміло, що усіх, хто буде причетний до "незаконної фінансової діяльності", визнають злочинцями і їх буде покарано.

Під це визначення потрапляють і іноземні інтернет-ресурси, які допомагатимуть китайським громадянам із операціями з криптовалютами.

Міграція майнінгу

Технологія, яка лежить в основі більшості криптовалют, включно із біткоїном, полягає у тому, що багато комп'ютерів перевіряють та підтверджують транзакції з ним у гігантській базі даних, з якої вибудовується блокчейн.

"Винагородою" тим, хто бере участь у цьому процесі, який називають "крипто майнінгом", є нові "монети".

Китай зі своїми відносно низькими цінами на електрику та комп'ютерне обладнання, досить довго був одним зі світових центрів "видобування" криптовалют.

Рішення китайської влади впродовж останніх років підірвали "майнінгову" індустрію.

Якщо у вересні 2019 на Китай припадало 75% світового використання енергії для видобутку біткоїнів, то до квітня ця цифра впала до 46%.