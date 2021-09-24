Усик проти Джошуа, хто замість Меркель, замерзлі мігранти між Польщею і Білоруссю. Теленовини BBC

14 хвилин(и) тому

У випуску:

Усик проти Джошуа. Як український боксер готується до бою в Лондоні і чи збирається станцювати гопак.

Нелегально депортовані з ЄС. Що робить Польща, щоби не пустити до країни мігрантів із Білорусі.

Німеччина після Меркель. Хто може стати наступним канцлером і чому німецькі виборці занепокоєні змінами клімату.

Україна як діброва. Як вибрати і посадити жолудь, щоби з нього виріс могутній дуб.

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