Усик проти Джошуа, хто замість Меркель, замерзлі мігранти між Польщею і Білоруссю. Теленовини BBC
У випуску:
- Усик проти Джошуа. Як український боксер готується до бою в Лондоні і чи збирається станцювати гопак.
- Нелегально депортовані з ЄС. Що робить Польща, щоби не пустити до країни мігрантів із Білорусі.
- Німеччина після Меркель. Хто може стати наступним канцлером і чому німецькі виборці занепокоєні змінами клімату.
- Україна як діброва. Як вибрати і посадити жолудь, щоби з нього виріс могутній дуб.
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