Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс
Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск та канадська співачка Граймс розійшлися.
Про Маск це розповів виданню Page Six.
Він уточнив, що пара зараз у ситуації "напіврозставання".
І підкреслив, що вони з Граймс у чудових стосунках і все ще кохають одне одного, але через кар'єру подовгу не бачаться.
"Моя робота у SpaceX і Tesla вимагає, щоб я переважно перебував у Техасі чи за кордоном, а її робота зосереджена в Лос-Анджелесі".
Граймс поки що не коментує свої стосунки з Маском.
Про те, що Маск і Граймс зустрічаються, стало відомо у травні 2018-го, за два роки у них народився син. Хлопчика назвали X Æ A-12, однак пізніше ім'я довелося змінити на X Æ A-Xii.
Маск сказав Page Six, що вони з Граймс мають намір й надалі разом виховувати сина.
"Зараз вона зі мною, а малюк - у сусідній кімнаті".
Востаннє пару бачили разом на Met Gala на початку цього місяця. Щоправда, на червоній доріжці Граймс позувала одна, але пізніше до неї приєднався Маск.
50-річний підприємець раніше був одружений на письменниці Джастін Вілсон, від якої у нього п'ятеро синів: 17-річні близнюки Гріффін і Ксав'єр та 15-річні трійнята Даміан, Саксон і Кай.
Він також був двічі у шлюбі із зіркою "Світу Дикого заходу" Талулою Райлі. Вперше вони одружилися у 2010-му, але розлучилися за два роки. Через рік вони помирилися і знову одружилися, а потім знову розлучилися у 2016-му.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски