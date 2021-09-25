Ілон Маск розійшовся зі співачкою Граймс

20 хвилин(и) тому

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Засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск та канадська співачка Граймс розійшлися.

Про Маск це розповів виданню Page Six.

Він уточнив, що пара зараз у ситуації "напіврозставання".

І підкреслив, що вони з Граймс у чудових стосунках і все ще кохають одне одного, але через кар'єру подовгу не бачаться.

"Моя робота у SpaceX і Tesla вимагає, щоб я переважно перебував у Техасі чи за кордоном, а її робота зосереджена в Лос-Анджелесі".

Граймс поки що не коментує свої стосунки з Маском.

Про те, що Маск і Граймс зустрічаються, стало відомо у травні 2018-го, за два роки у них народився син. Хлопчика назвали X Æ A-12, однак пізніше ім'я довелося змінити на X Æ A-Xii.

Маск сказав Page Six, що вони з Граймс мають намір й надалі разом виховувати сина.

"Зараз вона зі мною, а малюк - у сусідній кімнаті".

Востаннє пару бачили разом на Met Gala на початку цього місяця. Щоправда, на червоній доріжці Граймс позувала одна, але пізніше до неї приєднався Маск.

50-річний підприємець раніше був одружений на письменниці Джастін Вілсон, від якої у нього п'ятеро синів: 17-річні близнюки Гріффін і Ксав'єр та 15-річні трійнята Даміан, Саксон і Кай.

Він також був двічі у шлюбі із зіркою "Світу Дикого заходу" Талулою Райлі. Вперше вони одружилися у 2010-му, але розлучилися за два роки. Через рік вони помирилися і знову одружилися, а потім знову розлучилися у 2016-му.