Чим вразили Усик, Джошуа і Ломаченко перед боєм у Лондоні
Український боксер Олександр Усик готується вийти на ринг з британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Дехто вже називає його "битвою чемпіонів".
Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а 2 роки тому вирішив перейти в іншу вагову категорію. Джошуа - має усі 4 чемпіонські пояси у важкій вазі - за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. І всі вони тепер на кону.
Якою мовою Усик спілкувався з пресою перед боєм.
Що там робить Ломаченко і чому він почав відповідати запитаннями на запитання кореспондентки.
Якої підтримки Усик попросив в українців.
Всі подробиці з Лондона в ексклюзивному матеріалі кореспондентки BBC Ольги Мальчевської.
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