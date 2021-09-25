Чим вразили Усик, Джошуа і Ломаченко перед боєм у Лондоні

1 година тому

Український боксер Олександр Усик готується вийти на ринг з британцем Ентоні Джошуа. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Дехто вже називає його "битвою чемпіонів".

Усик став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі, а 2 роки тому вирішив перейти в іншу вагову категорію. Джошуа - має усі 4 чемпіонські пояси у важкій вазі - за версіями WBO, WBA, IBF, IBO. І всі вони тепер на кону.

Якою мовою Усик спілкувався з пресою перед боєм.

Що там робить Ломаченко і чому він почав відповідати запитаннями на запитання кореспондентки.

Якої підтримки Усик попросив в українців.

Всі подробиці з Лондона в ексклюзивному матеріалі кореспондентки BBC Ольги Мальчевської.