Китай обміняв фіндиректорку Huawei на двох канадців

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Мен Ваньчжоу сказала журналістам, що її позбавили трьох років життя

Канадська влада в результаті тристоронньої угоди між США, Китаєм і Канадою відпустила затриману три роки тому фінансову директорку китайської корпорації Huawei, а Китай звільнив двох звинувачених у шпигунстві канадців.

Канадських бізнесменів Майкла Спейворта та Майкла Ковріга заарештували в Китаї та звинуватили у шпигунстві наприкінці 2018 року, незабаром після того, як канадська влада за запитом американців затримала фінансову директорку телекомунікаційного гіганта Huawei Мен Ваньчжоу, доньку засновника компанії Жень Чженфея.

При цьому китайська влада відкидала численні звинувачення в тому, що просто взяла канадців у заручники для торгу за Мен, але у п'ятницю, як заявив на пресконференції прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, їх відпустили одночасно зі звільненням Мен у Канаді.

В ніч на суботу Мен Ваньчжоу і двоє канадців вже летіли в протилежних напрямках додому.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Поки Спейвор і Ковріг сиділи в китайській в'язниці, в Канаді проводили акції за їхнє звільнення

Звільнення фінансової директорки Huawei стало результатом довгих перемовин китайських і американських дипломатів.

Міністерство юстиції США в п'ятницю вирішило відкласти розгляд справи Мен до кінця 2022 року і відкликало запит про її екстрадицію.

Канадська прокуратура повідомила суду, що Мен може бути звільнена з-під домашнього арешту, який вона відбувала у своєму будинку в Ванкувері.

"Моє життя перевернули догори дриґом. Моє життя ніби перервали", - сказала Мен Ваньчжоу журналістам після звільнення.

США звинувачували Мен в тому, що вона ввела британський банк HSBC в оману щодо зв'язків Huawei з компанією Skycom, яка працювала в Ірані, і таким чином піддала банк ризику: він міг порушити санкції США проти Ірану.

Як оголосило міністерство юстиції США, в межах домовленості про звільнення Мен погодилася визнати, що свідомо обдурила HSBC. Міністерство продовжує готувати судовий процес проти Huawei.

Історія із затриманням Мен Ваньчжоу наклалася на численні підозри і звинувачення на адресу Huawei в тому, що її обладнання та програмне забезпечення, які компанія поставляє в західні країни, може бути інструментом шпигунства. Huawei ці підозри незмінно відкидає.