Таліби повісили тіла мертвих "викрадачів людей" в центрі міста як пересторогу іншим - ЗМІ

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Талібські бійці патрулюють центр міста Герат. Фото зроблене раніше - 10 вересня

Таліби повісили тіла чотирьох вбитих у перестрілці ймовірних злочинців, які займалися викраданням людей, повідомляють медіа.

Зробили це як пересторогу іншим на кількох центральних площах афганського міста Герат.

Показове повішення тіл сталося невдовзі після того, як один з керівників Талібану Нурруддін Турабі заявив про повернення суворих покарань, таких як страти чи відрубування кінцівок "як необхідність для безпеки".

Четверо повішених раніше загинули у перестрілці з талібами, після того, як викрали місцевого бізнесмена та його сина, пояснює влада у Гераті.

Агенція AP з посиланням на жителів Герата повідомляє, що одне тіло підвісили на кран у центрі міста.

Місцевий продавець Вазір Ахмад Седдікі розповів журналістам, що на площу привезли чотири тіла, одне повісили на ній, а решту три забрали на інші площі, щоб виставити на огляд там.

Заступник губернатора Герата Маулвай Шаір Ахмад Емар розповів місцевим медіа, що бійці Талібану вистежили ймовірних викрадачів та застрелили всіх їх у перестрілці.

"Ми повісили їхні тіла на площах Герата як попередження всім іншим, хто планує викрадати людей", - цитують ЗМІ чиновника.

У BBC немає незалежних підтверджень того, як саме загинули згадані четверо чоловіків.

Після того, як у середині серпня Талібан взяв контроль владу в Афганістані, таліби обіцяли запровадити в країні більш м'який ісламістський режим у порівнянні з тим, який був у 1990-х.

Але з того часу стало відомо про численні порушення прав людини у різних регіонах.

Зокрема правозахисники Amnesty International звинуватили Талібан у страті дев'яти членів хазарейської меншини у серпні.

Мулла Нурруддін Турабі, що раніше курував релігійною політикою Талібану а зараз очолив тюремну систему, у четвер заявив, що Афганістані відновлять такі покарання, як страти та відрубування кінцівок.

В інтерв'ю AP News він заявив, що це "необхідно для безпеки".

Водночас він припустив, що покарання вже не будуть публічними, як це було за попереднього правління Талібану.

Але при цьому відкинув обурення такими діями: "Ніхто не буде вказувати нам, якими мають бути наші закони".

Нурруддін Турабі знаходиться під санкціями ООН за свої попередні жорсткі дії у 1990-х, зокрема введення покарань за нерелігійну музику чи неправильно підстрижені бороди.

При цьому він припустив, що традиціоналістський Талібан дозволить телебачення, мобільні телефони, фото та відео.

У 1990-х таліби страчували злочинців (за їхніми законами) на стадіоні Кабула та перед мечеттю Ід Гах. Тоді Турабі був міністром юстиції та головою міністерства пропаганди чесноти і запобігання гріху - своєрідної "релігійної поліції" Талібану.

"Усі критикували нас за покарання на стадіоні, але ми ніколи нічого не казали про чужі покарання та закони", - пояснював він свою позицію пізніше.