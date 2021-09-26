Джошуа обіцяє реванш після поразки в бою з Усиком

24 хвилин(и) тому

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Британський боксер Ентоні Джошуа каже, що не впадає у відчай і "повернеться", програвши титули чемпіона світу у важкій вазі українцю Олександру Усику.

Джошуа сказав, що "не міг бачити у дев'ятому раунді" після травми ока, отриманої під час суботнього поєдинку з українцем у 12 раундах на арені Tottenham Hotspur.

У ніч на неділю у Лондоні Усик переміг британця Джошуа і забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO.

Його промоутер Едді Гірн припустив, що його боєць міг вибити очницю.

"Я не можу ображатися - це втрата часу", - сказав 31-річний Джошуа.

На запитання після бою про те, що пішло не так, переможений британець відповів: "Я не міг бачити у дев'ятому раунді, справді не міг нічого бачити, тому що моє око було закрите".

"Це був хороший досвід, тому що в біді треба просто навчитися контролювати себе, зберігати контроль над ситуацією, я нічого не бачив - таке зі мною вперше під час бою", - розповів Джошуа.

Едді Гірн вважає, що Джошуа занадто поважав 34-річного Усика і йому доведеться зробити "докорінні зміни", щоби повернути титули WBA, WBO та IBF, які він програв у бою.

У контракті британця прописано матч-реванш з Олександром Усиком. Сам Ентоні Джошуа підтвердив, що візьме його.

"Це не лише бій". "Це війна"

Джошуа додав: "Коли я повертався з рингу після бою, я просто сказав собі: "Я готовий повернутися до спортзалу, я готовий просто вкластися в це".

"Сьогодні я отримав чудовий урок. Я знаю, що можемо дивитися на це з негативної точки зору, але, для мене це хороший урок як чудовий урок і скористатися ситуацією", - сказав британець про свою поразку.

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Він додав, що проаналізує свої помилки і продовжить боротьбу.

"Я не збираюся йти додому і плакати про поразку, тому що це війна. Це тривалий процес. Це не лише один бій і кінець", - додав Джошуа.

Бій без тактики

Співпромоутер Тайсона Ф'юрі Френк Воррен після бою висловив сумнів, що довгоочікуваний бій його протеже з Джошуа відбудеться.

"Якби бій відбувся зараз, що б з ним зробив Тайсон? Це б не тривало 12 раундів. Тайсон знищив би його. Абсолютно", - сказав Воррен BBC Sport.

За словами промоутера, у Джошуа "не було жодної тактики". Він порівняв суботній бій з його поразкою у червні 2019 року від Енді Руїса-молодшого.

"Усик хороший боєць, він боксував надзвичайно добре", - сказав Уоррен і додав, що Джошуа дуже вразливий.

Минулого літа не відбувся бій Ентоні Джошуа з іншим британцем Тайсоном Ф'юрі. Натомість Джошуа вирішив обрати протистояння зі своїм обов'язковим суперником WBO та колишнім беззаперечним чемпіоном у напівважкій вазі Олександром Усиком.

Промоутер Джошуа Едді Гірн зізнався, що він "надзвичайно розчарований" поразкою.

"Йому доведеться принципово змінюватися, йому доведеться боксувати по-іншому", - сказав Гірн в ефірі BBC Radio 5 Live після бою.

Гірн додав, що Джошуа одержимий самовдосконаленням.

"Я просто відчуваю, що в цьому поєдинку набагато більше Ентоні Джошуа, але йому доведеться зробити значно більше у матчі-реванші, щоби перемогти", - додав промоутер британського боксера.

"Класний боєць"

Кореспондент ВВС Sport Корал Баррі зазначає, що навіть у поразці Джошуа - класний боєць.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ентоні Джошуа перед боєм з Олександром Усиком

"Годину по тому, як 65 тисячний натовп покинув арену Tottenham Hotspur, Джошуа в синяках сів і не виправдовувався за свій виступ. У світі боксу рідкісна риса сприймати поразку від кращого бійця", - описує пресконференцію британця Баррі.

За його словами, Джошуа відповідав на питання спокійно і залишався впевненим у собі.

"Джошуа зміг переосмислити себе, щоби перемогти Руїса. Зробити те саме, щоби перемогти Усика, буде ще важчим завданням", - додає журналіст.