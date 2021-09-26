Вибори в Німеччині: партія Меркель втрачає лідерство й набирає однаково з соціал-демократами

1 година тому

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Правоцентристський блок ХДС/ХСС і лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН) набирають рівну кількість голосів на парламентських виборах в Німеччині. Про це свідчать дані перших екзит-полів соціологічної служби Infratest dimap.

За даними опитувань виборців, які оголосили після закриття дільниць, обидві партії набирають по 25% голосів.

На третьому місці партія "Зелені" з 15%.

Євроатлантична "Вільна демократична партія" отримала 11%. А правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" набирає 10%.

В парламент також проходить Ліва партія, яка набрала 5%.

Зазвичай результати екзит-полів у Німеччині мають незначну похибку у межах 1%.

Чинна канцлерка ФРН Ангела Меркель після 16 років на чолі уряду вирішила не висувати свою кандидатуру на цих виборах.

Цьогоріч явка на виборах у Німеччині може бути найбільшою за останні роки. Поштою проголосувало 40% виборців.

Попередні результати виборів очікують вранці у понеділок.

Вибори відбулися за змішаною системою. За місця у Бундестазі змагалися 47 партій.

Очікується, що у новому складі парламенту збільшиться кількість депутатів. Нинішній склад Бундестагу налічує 709 депутатів. А закон визначає мінімальну кількість мандатів - 598.

Курйоз виборів

У неділю усі обговорювали інцидент з голосуванням лідера консерваторів Арміна Лашета. Політик неправильно склав свій бюлетень - друкованим боком назовні.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Арміна Лашета і його дружина Сюзанна склали бюлетені неправильно

Таким чином його вибір був помітний, коли його фотографували разом з дружиною біля урни.

Через таємницю голосування не дозволяється кидати свій бюлетень відкрито. Його треба скласти таким чином, щоби волевиявлення залишалося таємним і не впливало на вибір інших виборців.

Але у виборчій комісії не визнали порушення, адже зрозуміло, за кого віддасть свій голос кандидат від ХДС.

Як обирають канцлера?

Німецькі виборці безпосередньо не обирають канцлера. Натомість вони обирають депутатів нижньої палати парламенту - Бундестагу.

Будь-який кандидат на пост канцлера повинен створити коаліцію, щоби набрати більшість голосів у понад 50%.

Формування коаліції завжди вимагає часу. На цих виборах це може бути особливо складним, оскільки мало шансів, що дві партії наберуть достатньо місць. Ймовірно, що цього разу до коаліції увійдуть три партії.

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На формування керівної коаліції можуть піти місяці. Після виборів 2017 року перемовини про новий уряд тривали п'ять з половиною місяців.

Тож не виключають, що Різдво Німеччина зустріне з канцлеркою Меркель.

І лише після укладання коаліційної угоди депутати новообраного парламенту голосують за затвердження нового канцлера.

Лише три партії висунули своїх кандидатів у канцлери. Це 63-річний Олаф Шольц від соціал-демократів, 60-річний Армін Лашет від ХДС та 40-річна Анналена Бербок від зелених.

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Епоха Меркель

Ангела Меркель за майже 16 років на чолі уряду своєї країни провела Німеччину і Євросоюз через ухвалення Лісабонського договору - конституції ЄС, грецьку кризу, міграційну кризу, брекзит, президентство Трампа і пандемію.

80% німців оцінювали урядування Меркель як добре, 17% - як погане, йшлося в опитуванні Forschungsgruppe Wahlen. За час її правління, з 2005 року німецька економіка, за оцінками Світового банку, зросла на 34%.

Багатьох непокоїть, чи втримає Німеччина такі темпи розвитку з новим канцлером.