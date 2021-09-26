Швейцарці проголосували за одностатеві шлюби

31 хвилин(и) тому

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За попередніми результатами, виборці Швейцарії на референдумі підтримали одностатеві шлюби.

Таку пропозицію підтримали понад 60% швейцарців, тож тепер країна приєднається до більшої частини Західної Європи, де такі шлюби вже дозволені.

Напередодні голосування церковні групи та консервативні політичні партії виступили проти цієї ідеї та заявляли, що вона підірве традиційну сім'ю.

Швейцарія дозволила одностатевим парам реєструвати партнерські відносини з 2007 року, але деякі права були обмежені.

Новий закон дозволить одностатевим парам усиновлювати нерідних дітей, а подружнім парам-лесбійкам народжувати дітей за допомогою донорської сперми.

За останні 20 років більшість країн Західної Європи вже визнали одностатеві шлюби, але у Швейцарії важливі рішення ухвалюють шляхом загальнонаціонального голосування.

Кореспондентка ВВС у Женеві Імоджен Фоулкс каже, що через це суспільні зміни в країні відбуваються дуже повільно.