Помер басист гурту Status Quo, відомого хітом In the army now

1 година тому

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Засновник і басист британського гурту Status Quo Алан Ланкастер помер у віці 72 років, підтвердив менеджер гурту.

Цей гурт відомий багатьма хітами, зокрема In the army now, Rockin 'All Over The World і Whatever You Want.

"Це дуже сумна новина", - сказав менеджер Саймон Портер.

"Алан був невід'ємною частиною звучання та величезного успіху Status Quo протягом 60-х і 70-х років", - заявив соліст гурту Френсіс Россі.

Россі та Ланкастер почали виступати разом у 1960-х під різними назвами, перш ніж зупинилися на Status Quo.

За даними Official Charts Company, чотири альбоми гурту посідали першу сходинку чартів у Британії.

"Ми були друзями і колегами протягом багатьох років і разом із Ріком Парфіттом та Джоном Когланом досягли фантастичних успіхів", - сказав Россі.

"Хоча добре відомо, що протягом останніх років ми практично не спілкувалися, у мене назавжди залишаться дуже приємні спогади про початок нашої співпраці, і я висловлюю щирі співчуття Дейл та родині Алана", - додав він.

Пан Портер також висловив щирі співчуття дружині Ланкастера Дейл та його родині.

"Для мене було справжнім задоволенням мати можливість возз'єднати оригінальний склад для двох повністю розпроданих турів у 2013-14", - сказав він.

"Хоча Алан і тоді мав не найкращий стан здоров'я, він проявляв рішучість та мужність, і з ним було приємно працювати", - додав менеджер.