Помер басист гурту Status Quo, відомого хітом In the army now

Alan Lancaster of Status Quo performs at 02 Apollo Manchester on April 5, 2014 in Manchester, England

Автор фото, Getty Images

Засновник і басист британського гурту Status Quo Алан Ланкастер помер у віці 72 років, підтвердив менеджер гурту.

Цей гурт відомий багатьма хітами, зокрема In the army now, Rockin 'All Over The World і Whatever You Want.

"Це дуже сумна новина", - сказав менеджер Саймон Портер.

"Алан був невід'ємною частиною звучання та величезного успіху Status Quo протягом 60-х і 70-х років", - заявив соліст гурту Френсіс Россі.

Россі та Ланкастер почали виступати разом у 1960-х під різними назвами, перш ніж зупинилися на Status Quo.

За даними Official Charts Company, чотири альбоми гурту посідали першу сходинку чартів у Британії.

"Ми були друзями і колегами протягом багатьох років і разом із Ріком Парфіттом та Джоном Когланом досягли фантастичних успіхів", - сказав Россі.

"Хоча добре відомо, що протягом останніх років ми практично не спілкувалися, у мене назавжди залишаться дуже приємні спогади про початок нашої співпраці, і я висловлюю щирі співчуття Дейл та родині Алана", - додав він.

Пан Портер також висловив щирі співчуття дружині Ланкастера Дейл та його родині.

"Для мене було справжнім задоволенням мати можливість возз'єднати оригінальний склад для двох повністю розпроданих турів у 2013-14", - сказав він.

"Хоча Алан і тоді мав не найкращий стан здоров'я, він проявляв рішучість та мужність, і з ним було приємно працювати", - додав менеджер.

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