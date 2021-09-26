У Німеччині проходять перші вибори без Меркель

9 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA

У Німеччині відбуваються перші за 19 років вибори Бундестагу, на які правлячу партію Християнсько-демократичний союз не веде чинна канцлерка Ангела Меркель.

Ще три роки тому вона оголосила, що після цих виборів піде з посади. Таким чином ХДС може втратити владу.

Оглядачі вважають ці вибори непередбачуваними. Станом на 17 вересня 82% німців не знали, хто переможе на виборах, повідомляє ZDF PolitBarometer.

Участь у голосуванні можуть взяти понад 60 млн німців, старших 18 років.

Голосування триватиме до 18:00 за місцевим часом. Після цього оголосять результати перших екзит-полів.

У Берліні повідомляють про черги до виборчих дільниць.

Автор фото, EPA Підпис до фото, 60-річний кандидат від ХДС Армін Лашет заповнив бюлетень неправильно, що видно, якщо збільшити фото

До Бундестагу можуть увійти 6 партій: СДПН, ХДС/ХСС, Зелені, ліберальна Вільна демократична партія, ультраправа Альтернатива для Німеччини і Ліва партія, показують соціологічні опитування.

У Німеччині, ймовірно, закінчилася довга епоха, коли країною, час від часу змінюючись, правили дві великі: правоцентристський блок ХДС/ХСС і лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН).

Частина голосів відібрала права партія "Альтернатива для Німеччини", що піднялася на міграційній кризі 2015-2016 років. Останнім часом суттєво вирвалися вперед і німецькі зелені.

Крім того, ХДС втратила багатьох виборців, які голосували радше за Меркель, аніж за її партію.

На формування керівної коаліції можуть піти місяці. Після виборів 2017 року перемовини про новий уряд тривали п'ять з половиною місяців.

Тож не виключають, що Різдво Німеччина зустріне з канцлеркою Меркель.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Соціал-демократ Олаф Шольц і Анналена Бербок від зелених - два з трьох кандидатів у канцлери

За даними опитування Forschungsgruppe Wahlen, 80% німців оцінювали урядування Меркель як добре, 17% - як погане. За час її правління, з 2005 року німецька економіка, за оцінками Світового банку, зросла на 34%.

Багатьох непокоїть, чи втримає Німеччина такі темпи розвитку з новим канцлером.