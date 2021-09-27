Партія Меркель більше не лідер. Перемогу здобули соціал-демократи

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олаф Шольц - лідер партії-переможиці СДП

На федеральних виборах Німеччини перемогла лівоцентристська Соціал-демократична партія (СДПН). Вона з невеликим відривом обійшла партію канцлерки Ангели Меркель, яка зібралася у відставку.

СДПН набрала 25,7% голосів, тоді як керівний консервативний блок ХДС/ХСС набрав 24,1%, свідчать попередні результати голосування.

Найкращого результату в своїй історії досягли "Зелені", посівши третє місце з 14,8% голосів.

Тепер для створення уряду необхідно сформувати коаліцію.

Лідер СДП Олаф Шольц раніше заявив, що його партія має чіткий мандат на правління, оскільки вона вийшла у лідери.

Екзит-поли прогнозували запеклу битву, адже ці вибори були непередбачуваними з самого початку, а результати не стануть кінцем історії. Передусім тому, що канцлерка не піде доти, доки не сформують коаліцію, а цього, ймовірно, доведеться чекати аж до Різдва.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Ангела Меркель була канцлером Німеччини 16 років і добровільно вирішила завершити своє лідерство

Завдання наступника - очолити найпотужнішу економіку Європи протягом наступних чотирьох років, у топі порядку денного також зміни клімату.

Після перемоги лідер СДПН Шольц заявив, що виборці дали йому завдання сформувати "хороший, прагматичний уряд для Німеччини".

Його консервативний суперник у відповідь нагадав, що йдеться про створення коаліції, а не про отримання "арифметичної більшості". Іншими словами, переможець отримає не все.

"Два можливих канцлери та два королі" - один із влучних заголовків, що підсумовував вибори.

Тому що за владу борються не тільки соціал-демократи та консерватори. Два інших королівства - "Зелені" та ліберальна, бізнес-орієнтована Вільна демократична партія (ВДП) - відкриті для пропозицій.

Разом ліберали та "Зелені" мають чверть голосів виборців і могли б вивести обидві великі партії за лінію гри.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Лідерка "Зелених" Анналена Бербок може привести свою партію в нову коаліцію

Вони користуються більшою популярністю серед виборців віком до 30 років, ніж будь-яка з основних партій, але знадобиться певна майстерність, щоб зібрати їх під одним дахом.

Лідер "Зелених" Анналена Бербок хоче послабити боргове гальмування Німеччини, що зупинить стрибок державного боргу. Лідер ВДП Крістіан Лінднер не надто прихильний до її "ідеї щодо підвищення податків та пом'якшення боргового гальма".

Тож із усіх можливих коаліцій "Зелені" та ліберали - найбільш імовірні партнери у двох варіантах коаліції.

Одну порівнюють зі світлофором за кольорами партій - червона (СДПН), жовта (ВДП) та "Зелені". Іншу з прапором Ямайки - чорна (ХДС/ХСС), жовта (ВДП) та "Зелені".

Вперше Німеччина може отримати коаліцію з трьох політсил, але країна вступила в нову політичну еру, переговори ще попереду.

Ніч виборів видалася поганою також для радикальних лівих та мало змінила для крайніх правих.

Ліва партія може взагалі не пройти до парламенту, якщо за остаточними результатами залишиться нижче 5%-го порогу. Зараз вона має лише 4,9% голосів.

Виглядає, що правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" хоч і втратила підтримку на національному рівні, набравши 10,5% голосів. Але вона досі вважається найбільшою партією у східних землях Саксонії та Тюрингії.