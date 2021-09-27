Таліби заборонили перукарям стригти і голити бороди

16 хвилин(и) тому

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"Талібан" заборонив перукарям в афганській провінції Гільменд голити або підстригати бороду, заявивши, що це порушує його тлумачення ісламського законодавства.

Кожен, хто порушить це правило, буде покараний, заявляє релігійна поліція "Талібану".

Деякі перукарі у Кабулі сказали, що вони також отримували схожі приписи.

Вони повертають до суворих правил попереднього перебування талібів при владі, попри обіцянки більш м'якої форми правління.

З моменту приходу до влади минулого місяця "Талібан" жорстоко карав опонентів. У суботу бійці групи застрелили чотирьох ймовірних викрадачів, а їхні тіла повісили на вулицях провінції Герат.

У повідомленні, поширеному в салонах краси на півдні провінції Гільменд, офіцери "Талібану" попередили, що перукарі повинні дотримуватися законів шаріату щодо зачісок та борід.

"Ніхто не має права скаржитися", - йдеться у повідомленні, яке побачила ВВС.

"Бійці приходять та наказують нам припинити стригти бороди, - розповів один перукар у Кабулі. - Один з них сказав мені, що може надіслати інспекторів під прикриттям, щоб вони нас викрили".

Інший перукар, який керує одним з найбільших салонів міста, сказав, що йому зателефонували начебто з уряду та наказали "припинити наслідувати американський стиль" - не голити і не стригти чиюсь бороду.

Під час першого перебування "Талібану" при владі з 1996 по 2001 рік радикальні ісламісти заборонили яскраві зачіски і наполягали на тому, щоб чоловіки відрощували бороди.

Але відтоді гладко виголені обличчя набули популярності та чимало афганських чоловіків ходили в салони по модні стрижки.

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Перукарі, які просили не називати їхніх імен через питання безпеки, кажуть, що нові правила ускладнюють їм заробіток.

"Багато років мій салон був для того, щоб молоді люди голилися за своїм бажанням і виглядали модно, - сказав один з перукарів ВВС. - Немає сенсу продовжувати цей бізнес".

"Салони краси та перукарі стають забороненим бізнесом, - сказав інший. - Це була моя робота протягом 15 років, я не можу її продовжувати".

Інший перукар з міста Герат сказав, що хоча він не отримав офіційного наказу, він перестав пропонувати стрижку бороди.

"Клієнти не голять бороди, бо не хочуть, щоб їх атакували бійці "Талібану" на вулицях. Вони хочуть розчинитися в натовпі і виглядати, як вони (таліби - Ред.)".

Попри те, що ціни на стрижки впали, його бізнес тане на очах. "Ніхто не піклується про свій стиль або зачіску", - каже чоловік.