У Росії кажуть, що затримали "неонацистів" з портретами Бандери, які готували теракт

42 хвилин(и) тому

Автор фото, Слідчий комітет РФ

Федеральна служба безпеки Росії затримала п'ятьох людей, яких підозрюють в підготовці теракту.

Усі п'ятеро - мешканці міста Уфа (Башкортостан). Їм від 18 до 20 років, повідомляє пресслужба ФСБ.

ФСБ називає їх "учасниками неонацистського угрупування" та стверджує, що вилучила в них саморобні вибухові речовини та вибухові пристрої, а також портрети українського діяча Степана Бандери.

"За адресами їхнього проживання і в обладнаному в покинутій будівлі сховку вилучили: готову до застосування СВУ (снайперська гвинтівка - Ред.), саморобну вибухову речовину та компоненти для її синтезу, 9 одиниць холодної зброї, інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, а також портрети ватажків Третього Рейху, націоналіста С. Бандери та націоналістичну атрибутику", - повідомляють російські спецслужби.

Автор фото, Слідчий комітет РФ

Слідчий комітет РФ порушив справи за звинуваченням у підготовці теракту, проходженні навчання для терористичної діяльності та незаконному виготовленні вибухових речовин або вибухових пристроїв.

Підозрюваних взяли під варту.

Слідком стверджує, що групу організував 19-річний підозрюваний. Ціллю мали стати органи державної влади РФ та правоохоронні структури.

"Він поширював серед спільників ідеї неонацизму, неодноразово навчав їх правил поводження зі зброєю, навичкам виготовлення саморобних вибухових сумішей і речовин, вони вивчали літературу по тактиці бойових дій і проводили інші навчальні плани для підготовки до терористичної діяльності", - йдеться в повідомленні комітету.