Сміливіша Росія, світлофор чи Ямайка. Як німецькі вибори вплинуть на Україну

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Олаф Шольц - лідер партії-переможиці СДП (праворуч), Анналена Бербок - лідерка "Зелених" та Армін Лашет - лідер ХДС/ХСС. Хтось з них, ймовірно, стане наступним канцлером Німеччини.

Зміна влади у Німеччині впливає не лише на саму Європу, а й на Україну в її протидії Росії. Іноземні медіа розмірковують про те, якими будуть ці зміни та чого варто очікувати Києву.

За результатами екзитполів, Соціал-демократична партія (СДП) з невеликим відривом здобуває перемогу на виборах у німецький парламент. Але тепер у "есдеків" попереду важкі перемовини щодо формування коаліції, які можуть затягнутися до Різдва, пишуть ЗМІ.

Тож зберігається інтрига, яким саме буде новий німецький уряд. Водночас прогнози експертів вже дозволяють дійти певних висновків.

Також преса попереджає про ризики і виклики, які стоять перед Європою та Україною через зміни у Бундестазі.

"Меркель виголошуватиме новорічну промову"

Автор фото, PRESIDENT.GOV.UA Підпис до фото, Якщо коаліціада затягнеться, то Меркель може залишатися канцлеркою ще до Різдва

Ні соціал-демократи, ні консервативний блок ХДС/ХСС вже не хочуть далі працювати разом у складі "великої коаліції", пише The Telegraph.

Тож Німеччина, ймовірно, вперше з часів Другої світової війни матиме уряд з трьох партій. Зазвичай коаліцію там формувала або одна з двох великих партій (СДП чи ХДС/ХСС) самостійно, або велика партія плюс одна з "середніх" - тому політологи називали партійну систему Німеччини "2+1".

Ключові "середні" партії, від яких залежатиме склад уряду: "Зелені", які віддають перевагу коаліції з соціал-демократами, і ліберальна Вільна демократична партія (ВДП), що схиляються до партії Меркель ХДС/ХСС, додає газета.

Через ці розбіжності перемовини про формування уряду можуть затягнутися на кілька місяців.

"Доволі ймовірно, що Ангела Меркель ще виголошуватиме новорічну промову", - каже Пітер Ньюманн, член команди ХДС/ХСС, якого цитує The Washington Post.

Німеччині загрожує політична нестабільність через непрості урядотворчі перемовини, прогнозує французька Le Figaro.

Країна стала заручником тієї політичної системи, якою вона так пишається через її репрезентативність.

Найімовірніша коаліція - "світлофор"

Підпис до фото, Можливі коаліції у Німеччині: червоним позначена Соціал-демократична партія, чорним - ХДС/ХСС, зеленим - "Зелені", жовтим - Вільна демократична партія. Набільше шансів має формат "світлофор" або "Ямайка"

Кілька європейських видань називають найімовірнішим урядовим союзом об'єднання СДП, "Зелених" і ліберальної ВДП.

Це так звана "коаліція-світлофор" - за партійними кольорами її можливих учасників: червоних "есдеків", жовтих ВДП та "Зелених".

"Це найімовірніша коаліція, але і найпроблематичніша", - пояснює французький політолог Александр Робіне-Боргомано у коментарі виданню Les Echos.

Адже у "світлофор" входитимуть партії з геть різними поглядами.

Соціал-демократи підтримують Північний потік-2, а "Зелені" виступають проти нього. Також "Зелені" виступають за підвищення податків, а бізнес-орієнтована ВДП - проти.

Однак все ж таки ймовірно, що "людські зв'язки" візьмуть верх над урядовими програмами, і саме такий розклад переможе, вважає газета.

Ще один варіант - коаліція Соціал-демократів, "Зелених" та радикальної лівої партії die Linke. Однак остання має лише 5% голосів, за даними екзитполів, тож ця схема менш імовірна.

Можлива також коаліція ХДС/ХСС та "Зелених" - без більшості в парламенті. Це буде найбільш послідовний варіант з погляду світоглядних позицій, каже Робіне-Боргомано, однак він дуже ризикований через брак більшості.

Спроби створити коаліцію ХДС/ХСС, "Зелених" і ВДП - так звану "Ямайку" - провалилися у 2017 році, коли з перемовин вийшла ВДП.

А німецькі медіа пишуть, що результати виборів не принесли ясності.

Суспільний мовник ARD, зокрема, припускає, що ХДС/ХСС все ще має шанси сформувати уряд.

А таблоїд Bild попереджає: "Шольц перемагає Лашета, але він ще не канцлер."

"Історична поразка" партії Меркель

Багато медіа називають поразку партії Меркель історичною.

ХДС/ХСС разом віддали соціал-демократам 1,4 мільйона виборців у порівнянні з 2017 роком, коли перші виграли 33% голосів, пише The Times.

Також близько 900 тис. виборців перетекли до "Зелених" й 340 тис. - до ВДП.

Водночас французька Liberation вітає порівняно низькі результати правопопулістичної партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

"Це - чіткий сигнал політичної, соціальної та моральної доброчесності німецького народу, в якого нашому політичному класу варто повчитися", - пише видання.

Цікавим є аналіз голосування за віковими групами, який підготували соціологи Forschungsgruppe Wahlen.

Згідно з цією інформацією, соціал-демократи перемогли ХДС/ХСС навіть у віковій категорії старших за 60 років - 35% проти 34%. Люди похилого віку вважалися бастіоном консерваторів.

Молодь віком 18-29 років найбільше підтримувала зелених та ліберальну ВДП - 22% та 19% відповідно. За соціал-демократів у цій віковій категорії голосували 17%, ХДС/ХСС - лише 11%, за ультраправих з "Альтернативи для Німеччини" та лівих - по 8%.

У віковій категорії від 30 до 44 років найбільший розкол - по 19% виборців проголосували за СДПН та ХДС/ХСС, 18% - за зелених, і по 13% за лібералів з ВДП та ультраправих.

Чого чекати Україні?

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Північий потік-2 став свдченням того, якою "лицемірною" була політика Німеччини щодо України, кажуть політологи

Деякі видання попереджають про можливі наслідки слабкої політики наступного німецького уряду.

Експерт Джона Калаган у коментарі британській The Daily Express каже: "Якщо ви хочете зупинити Росію у східній Європі, американці можуть допомогти певною мірою, однак Німеччина має бути в центрі цього. Брак сильної німецької відповіді заохотить Росію діяти сміливіше".

Він додає, що "найцікавішим" кандидатом у канцлери Німеччини є лідерка "Зелених" Анналена Бербок, адже вона критикувала недавнє скупчення російських військ на українському кордоні та Північний потік-2.

Експерт вважає, що кандидат від ХДС/ХСС Армін Лашет, імовірно, продовжить політику Меркель щодо Росії.

Те саме прогнозують і щодо лідера СДП Олафа Шольца.

І хоча жоден з них не залишиться осторонь, якщо "щось трапиться", все ж "прагматизм може взяти верх над обіцянками", попереджає політолог.

Водночас Бербок "може обрати іншу політику щодо Росії", вважає Калаган.

Перед наступним німецьким канцлером стоятиме велика проблема - енергетична криза в Європі і зростання цін на газ, пише The Telegraph.

Експерт Джон Лоу каже в коментарі газеті, що політика Німеччини щодо України за часів Меркель була "лицемірною", адже німці заявляли, що підтримують енергетичну безпеку України, а дозвіл Росії добудувати Північний потік-2 це повністю заперечує.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба моніторингу ВВС.