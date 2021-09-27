У Британії паніка та черги на заправках. Що сталось і як допоможе армія

1 година тому

Автор фото, Getty Images

На заправках Великої Британії цими днями утворилися величезні черги машин вздовж доріг. Черг немає лише біля тих заправок, де бензин скінчився. Причина ажіотажу - брак водіїв бензовозів.

Поблизу деяких автозаправок атмосфера особливо загострилася. Водії не приховують свого роздратування, а з містечка неподалік від Лондона надійшло повідомлення про наїзд на співробітницю бензоколонки.

Ажіотаж виник після повідомлень в ЗМІ про те, що криза з нестачею водіїв вантажівок в країні дісталася і до паливного сектора. Причина - брак водіїв бензовозів після пандемії та Брекзиту.

Влада запевняє, що бензину в країні достатньо і заправлятися "про всяк випадок" не потрібно. Фахівці індустрії пояснюють, що так, бензин є, однак з доставкою на заправки є труднощі - його немає кому привезти.

Уряд намагається терміново розв'язати проблему - призупинити дію закону про конкуренцію, видати тимчасові візи водіям-заробітчанам та навіть розгорнути армію.

Автор фото, PA Media

Зокрема, тимчасові візи планують надати п'яти тисячам водіїв з Європи, які до Брекзиту та пандемії становили істотну частку в сегменті вантажних перевезень Великої Британії.

Ритейлери вітають цей крок, але кажуть, що при загальній нестачі близько 90 тисяч водіїв вантажівок такого невеликого числа віз недостатньо - особливо напередодні Різдва.

Як почалася паніка

Міністр транспорту Британії Грант Шаппс у неділю засудив автомобілістів за прояв паніки, підкресливши, що брак водіїв вантажівок в країні є вже кілька років, а на шести нафтопереробних заводах в 47 паливних сховищах країни достатньо бензину.

"У нас немає нестачі бензину в країні. Нам просто треба зробити так, щоб люди заправлялися тоді, коли їм потрібно заправитися, замість того, щоб думати - поїду-но я заправлюсь про всяк випадок, а то раптом мені потрібно буде кудись вирушити наступного тижня або через тиждень", - сказав міністр у неділю телеканалу Sky News.

Автор фото, Getty Images

В інтерв'ю ВВС Шаппс також звинуватив у розв'язанні паніки британську Асоціацію вантажних перевізників. За словами Шаппса, її представник безвідповідально передав пресі інформацію про нестачу водіїв бензовозів.

Асоціація вантажних перевізників (RHA) назвала звинувачення Шаппса на свою адресу абсолютною неправдою.

Візи та армія

Щоб розв'язати проблему, у понеділок уряд Британії призупинив дію закону про конкуренцію.

Такий крок має допомогти компаніям обмінюватися інформацією і надавати пріоритет тим частинам країни, де дефіцит найбільший.

Водночас у спільній заяві постачальників пального, в тому числі Shell, ExxonMobil та Greenergy, наголошується, що черги викликав "тимчасовий стрибок попиту споживачів, а не національний дефіцит палива".

Основною причиною ажіотажу експерти називають брак водіїв вантажівок. Нестачу в Британії спостерігають уже кілька місяців. Найбільше це вдарило по харчовій індустрії: від виробників до супермаркетів і мережевих ресторанів.

Автор фото, Getty Images

За оцінками організації Freight UK, яка представляє індустрію вантажних перевезень, в Британії зараз бракує майже 90 тисяч водіїв фур.

Основні причини цього, як показало дослідження: вихід на пенсію, вихід Британії з ЄС, зміни системи оподаткування заробітків водіїв, пандемія Covid-19 та невідповідність рівня зарплати складним умовам роботи.

Як тимчасовий варіант вирішення уряд розглядає можливість розгортання армії для доставки палива на заправки.

Окрім того, нинішній уряд консерваторів, який в результаті Брекзиту зупинив потік робочої сили з ЄС у 2020 році, вирішив в суботу видати п'ять тисяч віз водіям з Євросоюзу.

Термін дії цих віз всього два-три місяці - до кінця грудня 2021 року.

Автор фото, Getty Images

"Ми не хочемо бути залежними від іноземної робочої сили, тому ці візи - тільки до Різдва. Ми хочемо розв'язати ці проблеми, які тривають вже кілька років, в довгостроковій перспективі", - пояснив в інтерв'ю ВВС Шаппс.

Представники харчової індустрії та Асоціації заправних станцій (PRA) вітали тимчасові візи для водіїв з ЄС, але вважають їх недостатніми.

"Ми, можливо, побачимо користь від цих заходів до середини осені, коли ці водії приїдуть сюди і почнуть працювати, - говорить Браян Маддерсон, голова PRA. - Але зараз, в максимально короткостроковому періоді, ця панічна скупка бензину викликала дуже і дуже серйозні проблеми".

Ендрю Опі, представник Консорціуму британських ритейлерів, також підкреслив, що п'ять тисяч віз - це занадто маленька кількість для нормалізації системи доставок перед Різдвом.

"Я думаю, нас чекає менший вибір продуктів, вони будуть менш доступні, а термін придатності у них буде, швидше за все, коротшим. Дуже шкода, тому що все це можна було передбачити і запобігти цьому", - сказав Ендрю Опі.