"Вона стрибає від радості". Суд остаточно відсторонив батька Брітні Спірс від опікунства

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Джеймі Спірс був опікуном своєї дочки Брітні з 2008 року

Суддя відсторонив батька Брітні Спірс від правової угоди, яка дала йому контроль над її життям після того, як Спірс звинуватила його у насильстві, що тривало роками.

Джеймі Спірс призначили опікуном співачки у 2008 році через занепокоєння щодо її психічного здоров'я. У середу суддя передала цю роль чоловікові, обраному Спірс.

Батько співачки, який заперечує будь-які зловживання, подав заяву про припинення опікунства після того, як Спірс попросила іншого опікуна.

Шанувальники зі всього світу підтримали її через кампанію #FreeBritney.

Опікунство суд встановлює для осіб, які не здатні ухвалювати власні рішення, наприклад, для людей з деменцією або іншими психічними захворюваннями.

Опіка над Спірс поділена на дві частини - одна стосується її майна та фінансових справ, інша - її як особистості. Відповідно до цієї юридичної угоди, вона не контролює свої фінанси з 2008 року.

Джеймі Спірс спочатку відповідав за обидві частини опікунства, але у 2019 році залишив посаду особистого наглядача своєї дочки за станом здоров'я. Джоді Монтгомері тимчасово замінила його на цій посаді.

Під час судового засідання в Лос-Анджелесі суддя Бренда Пенні офіційно припинила опікунство, яке мав батько зірки, але зберегла опікунство для бухгалтера, якого обрала юридична команда Спірс.

Батько співачки стверджував, що цей бухгалтер, Джон Забель, не мав достатньої кваліфікації, щоб контролювати статки співачки у 59 мільйонів доларів.

Суддя Пенні постановила, що піклування про співачку буде передано пану Забелю "негайно", додавши, що це "відповідає інтересам підопічної".

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Адвокати співачки також попросили суд провести нові слухання протягом найближчих 30-45 днів, щоб вирішити, чи звільняти Спірс від опікунства цілком.

Боротьба Спірс у судах викликала великий суспільний інтерес, лише за останній тиждень вийшло три документальних фільми про її життя.

Напередодні слухань у середу вболівальники провели мітинг біля суду, де заспівали її хіт "Hit Me Baby One More Time".

Спірс сама не виступала на слуханнях.

Чому суддя відсторонила Джеймі Спірса?

Конфлікт у родині Спірс тихо тлів роками, доки не розгорівся публічно цього літа.

23 червня Спірс виступила з 20-хвилинною емоційною промовою у суді. Вона звинуватила батька в тому, що він тримав її в психіатричному закладі проти її волі і змушував її вживати ліки та засоби контрацепції, щоб запобігти вагітності.

"Я просто хочу повернути своє життя, - сказала вона. - Я щиро вважаю, що це опікунство недобросовісне".

Спірс знову виступила в суді 14 липня, заявивши судді, що хоче звинуватити свого батька у зловживанні опікунством.

"Якщо це не зловживання, то я не знаю, що це таке", - додала вона.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Щойно звільнившись від опіки батька, Спірс заручилася. Досі вона не могла цього зробити без згоди опікуна

Пан Спірс та його адвокати відкинули всі звинувачення, заявивши на судовому засіданні, що "він хоче лише найкращого для своєї дочки".

"Якщо пані Спірс хоче припинити опікунство та вважає, що вона сама може дбати про своє життя, пан Спірс вважає, що вона повинна отримати таку можливість", - сказали його адвокати судді на початку цього місяця.

Метью Розенгарт, адвокат, найнятий співачкою у липні, звинуватив Джеймі Спірса у спробах вимагати 2 млн доларів у його дочки за те, що він припинить опікунство.

Несподівано у вересні пан Спірс самостійно подав заяву про припинення 13-річної угоди про опіку. Це сталося приблизно через два місяці після того, як він запропонував піти у відставку і дозволити іншому опікуну замінити його.

Під час слухань у середу пан Розенгарт стверджував, що Спірс має продовжувати перебувати під тимчасовим наглядом пана Забеля, поки ймовірні зловживання пана Спірса повністю не розслідують. Адвокат пана Спірса Вівіан Торін заперечила, назвавши пана Забеля "чужинцем" у цій справі.

Після ухвали суду наречений співачки Сем Асгарі привітав у Instagram це рішення.

Спірс "розплакалася, почувши рішення судді", - повідомило Page Six джерело, близьке до співачки.

"Вона в шоці та не має слів, але буквально стрибає від радості. Вона не відчувала такої радості протягом 13 років", - додала ця особа.