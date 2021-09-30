Ковід наступає. В Україні вже майже 12 тис хворих і 200 померлих на добу

33 хвилин(и) тому

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За останню добу в Україні зафіксували 11 757 нових випадків COVID-19. У лікарню потрапили понад 2,5 тис. людей, померли 194 людини

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Такої кількості нових хворих за добу не було в країні щонайменше пів року.

Серед тих, хто захворів, 1054 дитини та 242 медики.

Одужали 3,8 тис. українців.

За весь час пандемії захворіли вже понад 2,4 млн українців, одужали 2,25 млн, померли 56,3 тис.

Найбільшу кількість хворих цими днями реєструють в Харківській, Львівській, Дніпропетровській, Одеській та Донецькій областях.

Найважче невакцинованим

Станом на 28 вересня 2021 року, 82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років.

98.3% з тих, хто помер від COVID-19 у віці старше 60 років, — невакциновані, а 97% госпіталізованих з COVID-19 серед цієї вікової групи не мають повного курсу вакцинації.

Автор фото, УНІАН

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%", - заявив Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України.

"Доступ до вакцини вже є в найбільш віддалених куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", - додав він.

У міністерстві наголошують, що люди літнього віку - пріоритетна категорія для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

Автор фото, УНІАН

Також в МОЗ нагадують, що ВООЗ рекомендує вакцинуватися від COVID-19 навіть тим, хто вже перехворів.

"Імунітет після перенесеної хвороби залежить від особливостей організму кожної окремої людини, і невідомо, скільки часу природний імунітет захищатиме людину", - підкреслюють у відомстві.

"В Україні зараз доступні три вакцини: AstraZeneca, CoronaVac від Sinovac та Comirnaty від Pfizer. Кожна з цих вакцин ефективно запобігає тяжкому перебігу хвороби й рятує життя, але вони працюють лише тоді, коли потрапляють до вашого організму", - підкреслюють в МОЗ та закликають вакцинуватися.