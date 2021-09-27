Диверсія. Венедіктова назвала причину вибухів біля Вінниці й каже про російський слід

35 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Вибухи на складі боєприпасів у Калинівці у вересні 2017 року завдали збитків на 5,9 млрд грн

Масштабні вибухи на складі боєприпасів у Калинівці біля Вінниці у 2017 році, які призвели до руйнувань та завдали збитків на 5,9 млрд грн, були наслідком диверсії. Про це повідомила генпрокурорка Ірина Венедіктова у Facebook.

Ця пожежа знищила багато дуже цінних боєприпасів, які в Україні не виробляються.

"Версія вчинення вибуху на 48 арсеналі шляхом проникнення сторонньої особи на територію частини та встановлення підривного пристрою підтверджується здобутими доказами та висновками...", - повідомила вона.

За словами генпрокурорки, зараз прокуратура збирає докази вчинення підпалів та вибухів на українських складах зброї "диверсійно-розвідувальними групами РФ" або бойовиками "ДНР" та "ЛНР".

Також прокуратура натякнула на можливий зв'язок між вибухом в Україні та атакою на військові склади у Чехії, в яких Прага звинуватила російських диверсантів.

Офіс генпрокурора "очікує на важливу інформацію" від прокуратури Чехії, де вибухи на складі зброї сталися у 2014 році і забрали життя двох чеських громадян.

Чеська поліція у квітні повідомила, що розшукує росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова у зв'язку з розслідуванням "обставин, пов'язаних з тяжкими кримінальними злочинами".

Британська поліція підозрює тих самих чоловіків у причетності до отруєння російського ексрозвідника-перебіжчика Сергія Скрипаля та його доньки нервово-паралітичною речовиною "Новічок" у 2018 році.

У вересні 2021 року поліція підтвердила, що Петров та Боширов належать до команди вбивць з ГРУ Міноборони Росії, а їхніми справжніми іменами є Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін.

Венедіктова у Facebook також повідомила, що продовжується розслідування причин пожеж та вибухів боєприпасів на інших військових складах зберігання боєприпасів, зокрема, у Сватові у жовтні 2015 року, у Балаклії у березні 2017 року та біля Ічні у жовтні 2018 року.

Автор фото, Reuters

"Найбільш вірогідною причиною виникнення пожежі на складі ракетно-артилерійського озброєння сектору "А" у м. Сватове є вчинення терористичного акту", - наголосила вона.

За словами генпрокурорки, крім версій про розслідування вчинення диверсій та теракту, у всіх цих випадках розслідують також версії про злочин військовослужбовців "з метою приховання фактів нестачі" боєприпасів та недбале ставлення до обов'язків.

По цих справах вже проходять кілька військовослужбовців.

"Наголошу, правоохоронці підозрюють цих осіб не у причетності до причин надзвичайних подій, а у службовій недбалості та бездіяльності, що призвели до більш тяжких наслідків пожеж на складах", - повідомила Венедіктова.

Що сталося у Калинівці

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Співробітники ДСНС з одним зі снарядів у Калинівці, вересень 2017 року

Пожежа на складі боєприпасів біля Калинівки (Вінницька область), яка призвела до вибухів, розпочалася 26 вересня 2017 року.

На 48-у арсеналі ЗСУ біля Калинівки зберігалося до 180 тисяч тонн боєприпасів, зокрема ракети до "Градів", "Смерчів" і "Точок-У", а також танкові снаряди.

За приблизними підрахунками, близько 32 тис. тонн з них втрачено через пожежу.

Евакуювали десятки тисяч мешканців навколишніх сіл. Минулося без жертв, однак кілька людей були травмовані.

Пошкодило кілька тисяч житлових будинків, понад десять були зруйновані повністю.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Наслідки вибухів у Калинівці

Серед версій причин пожежі називалася диверсія з боку російських спецслужб (за допомогою безпілотників чи через закладення детонатору на території арсеналу).

Утім, в листопаді 2017 року за підсумками розслідування оштрафували начальника режимної служби складу за недбале ставлення до роботи. Штраф склав 2 465 гривень.

"Старший офіцер, будучи військовою службовою особою, в порушення статутних вимог, 26 вересня 2017 року неналежно виконував свої службові обов'язки щодо здійснення контролю за станом пропускного режиму", - зазначили у військовій прокуратурі Центрального регіону України.

Як наслідок, працівники приватного підприємства "перемістили заборонені легкозаймисті речовини" безпосередньо до місця зберігання снарядів.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Зруйнована внаслідок вибухів у Калинівці хата

Що за вибухи у Чехії

Чехія у квітні 2021 року вислала десятки російських дипломатів через підозри у причетності російських спецслужб до вибуху на складі боєприпасів у 2014 році, внаслідок якого загинули дві людини.

Поліція Чехії тоді повідомила, що розшукує росіян Олександра Петрова і Руслана Боширова у зв'язку з розслідуванням "обставин, пов'язаних з тяжкими кримінальними злочинами".

Саме Петрова і Боширова, чиї справжні імена - Анатолій Чепіга та Олександр Мішкін, - підозрюють в отруєнні колишнього офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки у Британії навесні 2018 року. Прізвище третього фігуранта цієї справи - офіцера ГРУ Дениса Сергєєва, який прибув до Британії з паспортом на ім'я Сергія Федотова, - у британській поліції назвали у вересні 2021 року.

Чеські ЗМІ з посиланням на джерела у слідстві повідомили, що Петров і Боширов можуть бути причетними до вибуху на військовому складі у Чехії восени 2014 року, внаслідок якого загинули чеські громадяни. Зброю зі складу нібито мали отримати українські силові структури.

Автор фото, Metropolitan Police Підпис до фото, Анатолія Чепігу та Олександра Мішкина вже підозрюють у скоєнні тяжких злочинів у Британії та Чехії

Чеська поліція повідомила, що обидва росіянина з 11 жовтня до 16 жовтня 2014 року перебували на території Чехії - спочатку в Празі, а потім у Моравськосилезькому і Злінському краях. Крім російських паспортів на ім'я Боширова й Петрова вони використовували молдавський паспорт на ім'я Ніколая Попи і таджицький паспорт на ім'я Руслана Табарова.

Вибух у військовому комплексі стався 16 жовтня (ще один - 3 грудня того ж року).

Були знищені склади №16 і №12, загинули дві людини з-поміж персоналу - Вратислав Гавранек та Людек Петржик. Військовий технічний інститут здавав склади в оренду фірмам, що займаються за ліцензією торгівлею військовими матеріалами. Обидва склади орендувала фірма Imex Group з міста Острава, зазначає "Радіо Прага".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Навесні 2021 року десятки російських дипломатів змусили залишити Чехію після оприлюднення підозр про причетність російських спецслужб до вибухів на складі зброї у 2014 році

Чеські ЗМІ наводили версії, чому 2014 року сталися вибухи на складах зі зброєю.

Видання Respect писало, що Чепіга (Боширов) та Мішкін (Петров) - співробітники таємного спецпідрозділу 29155 - могли відвідати склад у Врбетіце перед вибухом з бізнес-метою.

Чепіга та Мішкін відправили листа електронною поштою з копіями паспортів на ім'я Руслана Табарова та Ніколая Попи адміністраторам складу і отримали дозвіл на його відвідання з 13 до 17 жовтня 2014 року.

О 9:25 16 жовтня 2014 року на складі стався вибух, того ж дня росіяни вилетіли з Чехії до Австрії, а звідти - до Москви. У

Видання, посилаючись на джерела у слідстві, повідомляло, що в той період на складах була зброя, яку один з болгарських торговців зброєю хотів продати Україні. Ці ж джерела вважають, що вибух ймовірно мав статися не на складі, навіть не на території Чехії, а під час транспортування зброї, і зашкодити репутації торговця зброєю.

Проте загиблі робітники складу могли якось зачепити закладений вибуховий пристрій. Що це за вибуховий пристрій - інформації немає, бо вибух був надзвичайно потужним.

Болгарський торговець зброєю, про якого йде мова - Еміліан Гебрев. У 2015 році його та двох його друзів отруїли в ресторані у Болгарії. Бізнесмен деякий час перебував у комі.

У 2020 році болгарська прокуратура звинуватила в спробі отруєння трьох росіян - Сергія Федотова (третій звинувачений у справі про отруєння Срипалів у Британії, справжнє ім'я - Денис Сергєєв), Сергія Павлова та Георгія Горшкова, які перебувають у Росії. Мотивом замаху, за даними чеського видання, вважається постачання Гебревим зброї до України, представникам МВС та Нацгвардії.

Видання Seznam Zprávy писало, що в слідства існує дві версії - зброя зі складів призначалася або для повстанців проти Башара Асада в Сирії, якого підтримує Росія, або для України.

Росія заперечувала будь-який зв'язок із вибухами у Чехії.